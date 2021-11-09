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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:29
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:32
Цитата:
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым..
Гога:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:32
Ой нет он наверно куата из Украины имел ввиду))
Украина это же такааааая внешняя сила
Украинские блогеры такие искусные провокаторы что заставляют некоторых Русских шовинстов нести чушь покупателям? Заставили божко напиться? Заставили тут тётку из октавы истерить на камеру?))) Даа Украина это прям империя зла
Середина 20 века СССР борется с США за влияние в мире
Начало 21 века Россия воюет с маленькой Украиной,причем не совсем удачно на всех фронтах)))
Уровень сверхдержавы))
Украина это же такааааая внешняя сила
Украинские блогеры такие искусные провокаторы что заставляют некоторых Русских шовинстов нести чушь покупателям? Заставили божко напиться? Заставили тут тётку из октавы истерить на камеру?))) Даа Украина это прям империя зла
Середина 20 века СССР борется с США за влияние в мире
Начало 21 века Россия воюет с маленькой Украиной,причем не совсем удачно на всех фронтах)))
Уровень сверхдержавы))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:33
Цитата:
10 уже у приличных людей как минимум .13 айфон практически у всех уже.
---
У меня Реалми 8. Я приличный?
alex_60:
к
к
10 уже у приличных людей как минимум .13 айфон практически у всех уже.
---
У меня Реалми 8. Я приличный?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:35
Цитата:
Ты крут..
Камера 108 или у тебя другой?
А, там вроде 64 и в другом 48
[Исправлено: 111, 09.11.2021 - 15:37]
Уже не ваш земляк:
меня Реалми 8. Я приличный
меня Реалми 8. Я приличный
Ты крут..
Камера 108 или у тебя другой?
А, там вроде 64 и в другом 48
[Исправлено: 111, 09.11.2021 - 15:37]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:35
Цитата:
Ему платят за время когда он в ПП))
Щас он без похлёбки остался)))
Цитата:
До четверга всервоно не вернут))
Незнаю че он тут пыжится
Или стахановец)
Гога:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные
Ему платят за время когда он в ПП))
Щас он без похлёбки остался)))
Цитата:
111:
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым
До четверга всервоно не вернут))
Незнаю че он тут пыжится
Или стахановец)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:35
Цитата:
Не дай бог такого дедушку
---
Нормальный дедушка!С признаками маразма, но не совсем погнавший. Пусть уж лучше он, чем катарский маразматик.
Гога:
Не дай бог такого дедушку
---
Нормальный дедушка!С признаками маразма, но не совсем погнавший. Пусть уж лучше он, чем катарский маразматик.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:37
После выступления Лаврова надо прямо и открыто начать более масштабную кампанию по проверке языка в магазинах и учреждениях
Диас смотрю уже активировался
Диас смотрю уже активировался
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:38
Цитата:
отдает их на благотворительность?
---
Начинается...А про митинг одиночный возле Тарана вспоминать будешь?
111:
отдает их на благотворительность?
---
Начинается...А про митинг одиночный возле Тарана вспоминать будешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:39
Цитата:
И это радует чъерт побъери!
Уже не ваш земляк:
!С признаками маразма, но не совсем погнавший.
!С признаками маразма, но не совсем погнавший.
И это радует чъерт побъери!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:41
Цитата:
Вспомни, конечно..
Но он же сейчас говорит за квартиру..
Ты что то имеешь против?
Или ты за?
Если не то и не другое, проходи мимо и будь осторожнее с мигрантами, там они опять вашего брата..
Уже не ваш земляк:
про митинг одиночный возле Тарана вспоминать будешь?
про митинг одиночный возле Тарана вспоминать будешь?
Вспомни, конечно..
Но он же сейчас говорит за квартиру..
Ты что то имеешь против?
Или ты за?
Если не то и не другое, проходи мимо и будь осторожнее с мигрантами, там они опять вашего брата..
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:41
Цитата:
Цитата:
такие смешные гога и 111.
своих мыслей то похоже нет.
остается наблюдать зрителями.
Гога:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
Цитата:
111:
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым..
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым..
такие смешные гога и 111.
своих мыслей то похоже нет.
остается наблюдать зрителями.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:45
Цитата:
Oppo, Vivo, OnePlus и Realme.
это все BBK.
одна контора.
Уже не ваш земляк:
Реалми
Реалми
Oppo, Vivo, OnePlus и Realme.
это все BBK.
одна контора.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:45
Цитата:
Сколько обиды в этих словах!
Плякал?
alex_60:
это не твоя квартира.
это не твоя квартира.
Сколько обиды в этих словах!
Плякал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:47
Цитата:
Камера 108 или у тебя другой?
---
Это в Про. У меня простая 8-ка, с 64 мП. Читал обзоры - моя 8-ка ничем не уступает 8Про, а в чём-то даже и лучше.
111:
Камера 108 или у тебя другой?
---
Это в Про. У меня простая 8-ка, с 64 мП. Читал обзоры - моя 8-ка ничем не уступает 8Про, а в чём-то даже и лучше.
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