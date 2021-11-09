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≡  Сотрудники комитета транспорта возглавляли ОПГ, проводившую формальные техосмотры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42789
Сотрудники комитета транспорта возглавляли ОПГ, проводившую формальные техосмотры
Отправлено: 09.11.21 - 13:57
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Антикоррупционная служба РК выявила ОПГ, которая выдавала фиктивные диагностические карты техосмотра автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства. По всему Казахстану на подставных лиц было оформлено 28 фирм.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
170
Re: Сотрудники комитета транспорта возглавляли ОПГ, проводившую...
Отправлено: 09.11.21 - 13:57
#1
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нашумят, громко осудят, а потом по амнистии всех выпустят досрочно
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