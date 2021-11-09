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≡ БК «Тобол» не смог удержать победу в повторном матче чемпионата Казахстана по баскетболу с «Каспием»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42787
БК «Тобол» не смог удержать победу в повторном матче чемпионата Казахстана по баскетболу с «Каспием»
Отправлено: 09.11.21 - 11:32
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В Актау на площадке спортивного комплекса «Батыр» прошла вторая игра первой очной серии регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным «Каспием» и «Тоболом».
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
141
Re: БК «Тобол» не смог удержать победу в повторном матче...
Отправлено: 09.11.21 - 11:32
#1
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эх, обидно(( тащите, ребята! наш баскет лучший!)
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