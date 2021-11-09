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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 23 из 24«1...21222324»
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14064
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:05
#331
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Цитата:
111:
Наш простенький чай в Рудном.. После рыбы..


да, работает дурдом шоу.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14064
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:06
#332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
-Ну вот, первые за столом самые голодные, ведь рыба жареная по х.., ой,


работает .
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14064
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:08
#333
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Цитата:
111:
Наш простенький чай в Рудном.. После рыбы..


я даже уверен кто продюсер этого шабаша.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14064
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:10
#334
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1637
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:28
#335
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Ujcgjlb(c) Какая нуднятина этот ваш форум! Кто сколько раз написал слово на букву Х, кто сколько раз написал на букву М? Кто больше точек поставил? После этого форума стенограмма пленума ЦК КПСС читается как приключенческий боевик. Предлагаю администрации ограничить количество сообщений в день до десяти. Может хоть тогда появится информативность и интерес.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:19
#336
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Цитата:
maxsaf:
Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.

Неа
Это не запоздание а умышленное затянутость
Чтобы абсурд был доведён до конца)
Цитата:
maxsaf:
Тоньше надо

Он же не поймет всеровно
А это зря потраченное время))
Цитата:
maxsaf:
Ну или я их хотя причем тут они все. Вас

Меня трлите когда отбрехиваетесь от всех?
Ладно))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:20
#337
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Кое кто проспался
С утра рассолу попил
Понял свою оплошность
И давай по одному слову накидывать
Завтра ПП вернут))
Но смотрится всеровно уморительно
Щас пальцы сотрёт
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:25
#338
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Цитата:
Маркс:
Какая нуднятина этот ваш форум!

Он прекрасен)) все зеленое, хоть и кронированное )) потом ваше сообщение, и снова зелень )) красота :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:27
#339
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Цитата:
Маркс:
Предлагаю администрации ограничить количество сообщений в день до десяти

Ну вы же понимаете, тут все зависит от количества просмотров. Так себе предложение. Было бы круто ставить лайки-дизлайки каждому каменту ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:32
#340
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Цитата:
Маркс:
Предлагаю

Предлагаю форумчанам тему, особенно любителям и знатокам истории: антропогенез ;-)
Хочется послушать мнение экспертов ))
Ну а если желающих не найдется, зас..ть все фотками жратвы - беспроигрышный вариант :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.11.2021 - 10:35]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:56
#341
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Цитата:
abaika95: Я пишу то что хотят услышать форумчане Макс хотел чтобы было так, он и получил такой ответ)) Он думает на него папочка есть в каждом ведомстве Ну и Зачем обижать человека?)) Пусть думает что и у меня она есть

Блин, такое разочарование :-o :oops:
Ну хотя-бы можете упомянуть меня в вашем отчете для отдела образования, или как там оно называется. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:59
#342
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Абайка уже наверное всех разыскал, кого хотел. Только его одного до сих пор никто не может найти. Неуловимый Джо :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:59
#343
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 11:01
#344
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Смотрите, перешагнул, и иду себе спокойно дальше :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 11:07
#345
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Цитата:
maxsaf:

Где 50 страниц оскорбляли тех, на кого вам пофиг.
---
Эй, "оскорблённый" и униженный! Ты даже своего языка родного не знаешь! Но зато умеешь оскорбляться! Ты тут Кадырова не включай! И да - любому надоест слышать здесь нытьё о том, что кого-то там обижает слово!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.11.2021 - 12:00]
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