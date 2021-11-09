Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:05
Цитата:
да, работает дурдом шоу.
111:
Наш простенький чай в Рудном.. После рыбы..
Наш простенький чай в Рудном.. После рыбы..
да, работает дурдом шоу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:06
Цитата:
работает .
111:
-Ну вот, первые за столом самые голодные, ведь рыба жареная по х.., ой,
-Ну вот, первые за столом самые голодные, ведь рыба жареная по х.., ой,
работает .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:08
Цитата:
я даже уверен кто продюсер этого шабаша.
111:
Наш простенький чай в Рудном.. После рыбы..
Наш простенький чай в Рудном.. После рыбы..
я даже уверен кто продюсер этого шабаша.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:10
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1637
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 09:28
Ujcgjlb(c) Какая нуднятина этот ваш форум! Кто сколько раз написал слово на букву Х, кто сколько раз написал на букву М? Кто больше точек поставил? После этого форума стенограмма пленума ЦК КПСС читается как приключенческий боевик. Предлагаю администрации ограничить количество сообщений в день до десяти. Может хоть тогда появится информативность и интерес.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:19
Цитата:
Неа
Это не запоздание а умышленное затянутость
Чтобы абсурд был доведён до конца)
Цитата:
Он же не поймет всеровно
А это зря потраченное время))
Цитата:
Меня трлите когда отбрехиваетесь от всех?
Ладно))
maxsaf:
Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.
Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.
Неа
Это не запоздание а умышленное затянутость
Чтобы абсурд был доведён до конца)
Цитата:
maxsaf:
Тоньше надо
Тоньше надо
Он же не поймет всеровно
А это зря потраченное время))
Цитата:
maxsaf:
Ну или я их хотя причем тут они все. Вас
Ну или я их хотя причем тут они все. Вас
Меня трлите когда отбрехиваетесь от всех?
Ладно))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:20
Кое кто проспался
С утра рассолу попил
Понял свою оплошность
И давай по одному слову накидывать
Завтра ПП вернут))
Но смотрится всеровно уморительно
Щас пальцы сотрёт
С утра рассолу попил
Понял свою оплошность
И давай по одному слову накидывать
Завтра ПП вернут))
Но смотрится всеровно уморительно
Щас пальцы сотрёт
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:25
Цитата:
Он прекрасен)) все зеленое, хоть и кронированное )) потом ваше сообщение, и снова зелень )) красота
Маркс:
Какая нуднятина этот ваш форум!
Какая нуднятина этот ваш форум!
Он прекрасен)) все зеленое, хоть и кронированное )) потом ваше сообщение, и снова зелень )) красота
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:27
Цитата:
Ну вы же понимаете, тут все зависит от количества просмотров. Так себе предложение. Было бы круто ставить лайки-дизлайки каждому каменту
Маркс:
Предлагаю администрации ограничить количество сообщений в день до десяти
Предлагаю администрации ограничить количество сообщений в день до десяти
Ну вы же понимаете, тут все зависит от количества просмотров. Так себе предложение. Было бы круто ставить лайки-дизлайки каждому каменту
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:32
Цитата:
Предлагаю форумчанам тему, особенно любителям и знатокам истории: антропогенез
Хочется послушать мнение экспертов ))
Ну а если желающих не найдется, зас..ть все фотками жратвы - беспроигрышный вариант
[Исправлено: maxsaf, 09.11.2021 - 10:35]
Маркс:
Предлагаю
Предлагаю
Предлагаю форумчанам тему, особенно любителям и знатокам истории: антропогенез
Хочется послушать мнение экспертов ))
Ну а если желающих не найдется, зас..ть все фотками жратвы - беспроигрышный вариант
[Исправлено: maxsaf, 09.11.2021 - 10:35]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:56
Цитата:
Блин, такое разочарование
Ну хотя-бы можете упомянуть меня в вашем отчете для отдела образования, или как там оно называется.
abaika95: Я пишу то что хотят услышать форумчане Макс хотел чтобы было так, он и получил такой ответ)) Он думает на него папочка есть в каждом ведомстве Ну и Зачем обижать человека?)) Пусть думает что и у меня она есть
Блин, такое разочарование
Ну хотя-бы можете упомянуть меня в вашем отчете для отдела образования, или как там оно называется.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:59
Абайка уже наверное всех разыскал, кого хотел. Только его одного до сих пор никто не может найти. Неуловимый Джо
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 10:59
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 11:01
Смотрите, перешагнул, и иду себе спокойно дальше
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 11:07
Цитата:
Где 50 страниц оскорбляли тех, на кого вам пофиг.
---
Эй, "оскорблённый" и униженный! Ты даже своего языка родного не знаешь! Но зато умеешь оскорбляться! Ты тут Кадырова не включай! И да - любому надоест слышать здесь нытьё о том, что кого-то там обижает слово!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.11.2021 - 12:00]
maxsaf:
Где 50 страниц оскорбляли тех, на кого вам пофиг.
---
Эй, "оскорблённый" и униженный! Ты даже своего языка родного не знаешь! Но зато умеешь оскорбляться! Ты тут Кадырова не включай! И да - любому надоест слышать здесь нытьё о том, что кого-то там обижает слово!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.11.2021 - 12:00]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать