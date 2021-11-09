Отправлено: - 10:19

maxsaf:

Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.

maxsaf:

Тоньше надо

maxsaf:

Ну или я их хотя причем тут они все. Вас

Цитата:НеаЭто не запоздание а умышленное затянутостьЧтобы абсурд был доведён до конца)Цитата:Он же не поймет всеровноА это зря потраченное время))Цитата:Меня трлите когда отбрехиваетесь от всех?Ладно))