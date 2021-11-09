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≡ Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке начальника УП Сарыкольского района. Фамилия прокурора района тоже засветилась
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42786
Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке начальника УП Сарыкольского района. Фамилия прокурора района тоже засветилась
Отправлено: 09.11.21 - 09:31
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В начале октября читатели прислали "НГ" фотографии автомобиля Chevrolet Niva, на котором, по их словам, ездит прокурор Сарыкольского района Аскар Сыздыков. На этих фото машина зафиксирована с двумя госномерами: 044 РК 10 и 787 ELA 10.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7885
Re: Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке...
Отправлено: 09.11.21 - 09:31
#1
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Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка?
В итоге как всегда баи не виноватые окажутся, погонщик поменял?
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