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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:25
Цитата:
Ладно. Спрашиваю. Кто основал Симферополь и Севастополь. Каким бы ответ не был - на мое мнение это вообще никак не повлияет. Это как в квартирном споре между Васей и Сериком начать вспоминать БКСтрой. Вообще без разницы.
Гога:
___Так спроси и ответь
___Так спроси и ответь
Ладно. Спрашиваю. Кто основал Симферополь и Севастополь. Каким бы ответ не был - на мое мнение это вообще никак не повлияет. Это как в квартирном споре между Васей и Сериком начать вспоминать БКСтрой. Вообще без разницы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:26
Цитата:
Выучи это наизусть
Гога:
упрямый же ты как настоящий украинец.
упрямый же ты как настоящий украинец.
Выучи это наизусть
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:28
Цитата:
Легко. ДА. Этот ответ ты ждал?
Гога:
Так кто основал города?? Понимаю , как тяжело иногда сказать --ДА.
Так кто основал города?? Понимаю , как тяжело иногда сказать --ДА.
Легко. ДА. Этот ответ ты ждал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:28
Цитата:
___А зачем мне надо быть объективным?? Я не судья. Я Просто высказал Свое мнение личное.
maxsaf:
вам быть обьективным
вам быть обьективным
___А зачем мне надо быть объективным?? Я не судья. Я Просто высказал Свое мнение личное.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:30
Цитата:
НГ уже уровняло эти слова. Дважды. А ты все тупишь до сих пор. Сначала оба разрешили. Потом оба запретили. Оба. Они одинаково обидные и одинаково безобидные. Только в твоей голове одно вызывает безразличие, а от другого становится мерзко.
Гога:
Ясно говорю ,что слово Х...л мне безразлично .Считаю его нейтральным и не ругательным.
Ясно говорю ,что слово Х...л мне безразлично .Считаю его нейтральным и не ругательным.
НГ уже уровняло эти слова. Дважды. А ты все тупишь до сих пор. Сначала оба разрешили. Потом оба запретили. Оба. Они одинаково обидные и одинаково безобидные. Только в твоей голове одно вызывает безразличие, а от другого становится мерзко.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:32
Цитата:
И оба раза - различное мнение. Просто двойные стандарты. Необьективным людям, не судьям, это свойственно. Вот и все.
Гога:
Я Просто высказал Свое мнение личное.
Я Просто высказал Свое мнение личное.
И оба раза - различное мнение. Просто двойные стандарты. Необьективным людям, не судьям, это свойственно. Вот и все.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:33
Цитата:
---Какие у вас ,однако , глубокие познания в этом вопросе!! И не зал даже , что у Екатерины Второй такой правнучек есть
maxsaf:
Или Путин пришел и сказал: основала моя пробабка, я это забираю?
Или Путин пришел и сказал: основала моя пробабка, я это забираю?
---Какие у вас ,однако , глубокие познания в этом вопросе!! И не зал даже , что у Екатерины Второй такой правнучек есть
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:37
Цитата:
___Да хоть тройные стандарты !! Речь шла про одно слово , а вы уже и второе прилепили. Оно мне тоже безразлично.
maxsaf:
___Да хоть тройные стандарты !! Речь шла про одно слово , а вы уже и второе прилепили. Оно мне тоже безразлично.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:39
Цитата:
___Так я и сказал , что я не судья. Читайте , пожалуйста , Внимательно.
maxsaf:
не судьям
не судьям
___Так я и сказал , что я не судья. Читайте , пожалуйста , Внимательно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:41
Цитата:
___Незачет!!
maxsaf:
Этот ответ ты ждал
Этот ответ ты ждал
___Незачет!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:42
Цитата:
Всегда только про два или более. Чтобы сравнивать. Оба слова безразличны, а реакция разная. Странно конечно, но не удивлен.
Гога:
Речь шла про одно слово , а вы уже и второе прилепили. Оно мне тоже безразлично.
Речь шла про одно слово , а вы уже и второе прилепили. Оно мне тоже безразлично.
Всегда только про два или более. Чтобы сравнивать. Оба слова безразличны, а реакция разная. Странно конечно, но не удивлен.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:44
Цитата:
Так и я сказал, что у вас двойные стандарты, и никакой обьективности, в чем вы сами и признались
Гога:
__Так я и сказал , что я не судья. Читайте , пожалуйста , Внимательно.
__Так я и сказал , что я не судья. Читайте , пожалуйста , Внимательно.
Так и я сказал, что у вас двойные стандарты, и никакой обьективности, в чем вы сами и признались
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:44
Цитата:
Пофиг
Гога:
___Незачет!!
___Незачет!!
Пофиг
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:46
Цитата:
---Где реакция была?? Буря в стакане воду,которую вы развели ,обидевшись на какие то слово?? Ваше право
maxsaf:
реакция разная
реакция разная
---Где реакция была?? Буря в стакане воду,которую вы развели ,обидевшись на какие то слово?? Ваше право
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:48
Цитата:
maxsaf:--- А как насчет правнучка?? Прав он или нет ??
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