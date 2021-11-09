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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:25
#301
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Цитата:
Гога:
___Так спроси и ответь

Ладно. Спрашиваю. Кто основал Симферополь и Севастополь. Каким бы ответ не был - на мое мнение это вообще никак не повлияет. Это как в квартирном споре между Васей и Сериком начать вспоминать БКСтрой. Вообще без разницы.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:26
#302
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Цитата:
Гога:
упрямый же ты как настоящий украинец.

Выучи это наизусть
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:28
#303
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Цитата:
Гога:
Так кто основал города?? Понимаю , как тяжело иногда сказать --ДА.

Легко. ДА. Этот ответ ты ждал? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:28
#304
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Цитата:
maxsaf:
вам быть обьективным

___А зачем мне надо быть объективным?? Я не судья. Я Просто высказал Свое мнение личное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:30
#305
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Цитата:
Гога:
Ясно говорю ,что слово Х...л мне безразлично .Считаю его нейтральным и не ругательным.

НГ уже уровняло эти слова. Дважды. А ты все тупишь до сих пор. Сначала оба разрешили. Потом оба запретили. Оба. Они одинаково обидные и одинаково безобидные. Только в твоей голове одно вызывает безразличие, а от другого становится мерзко.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:32
#306
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Цитата:
Гога:
Я Просто высказал Свое мнение личное.

И оба раза - различное мнение. Просто двойные стандарты. Необьективным людям, не судьям, это свойственно. Вот и все.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:33
#307
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Цитата:
maxsaf:
Или Путин пришел и сказал: основала моя пробабка, я это забираю?

---Какие у вас ,однако , глубокие познания в этом вопросе!! И не зал даже , что у Екатерины Второй такой правнучек есть :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:37
#308
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Цитата:
maxsaf:

___Да хоть тройные стандарты !! Речь шла про одно слово , а вы уже и второе прилепили. Оно мне тоже безразлично.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:39
#309
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Цитата:
maxsaf:
не судьям

___Так я и сказал , что я не судья. Читайте , пожалуйста , Внимательно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:41
#310
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Цитата:
maxsaf:
Этот ответ ты ждал

___Незачет!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:42
#311
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Цитата:
Гога:
Речь шла про одно слово , а вы уже и второе прилепили. Оно мне тоже безразлично.

Всегда только про два или более. Чтобы сравнивать. Оба слова безразличны, а реакция разная. Странно конечно, но не удивлен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:44
#312
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Цитата:
Гога:
__Так я и сказал , что я не судья. Читайте , пожалуйста , Внимательно.

Так и я сказал, что у вас двойные стандарты, и никакой обьективности, в чем вы сами и признались ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:44
#313
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Цитата:
Гога:
___Незачет!!

Пофиг 8-) :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:46
#314
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Цитата:
maxsaf:
реакция разная

---Где реакция была?? Буря в стакане воду,которую вы развели ,обидевшись на какие то слово?? Ваше право ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 05:48
#315
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Цитата:
maxsaf:
--- А как насчет правнучка?? Прав он или нет ??
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Страница 21 из 21«1...192021
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