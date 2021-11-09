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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 18 из 18«1...161718
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13826
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:51
#256
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну так сознайся,что ты не знаешь своего родного языка! Иначе какой из тебя украинец?!Такой же, как из Оцифрованного казах.

Это никак не связано с вашим неуемным желанием обзывать украинцев.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:55
#257
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Цитата:
maxsaf:
Какая ваша текущая жизненная позиция по поводу употребления слова "хохол" в отношении украинцев?
_,_Индифферентно. Устраивает?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:00
#258
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Цитата:
Многие люди считают историю не очень важной, второстепенной наукой, к изучению которой можно относиться не очень серьезно, как минимум для того, чтобы извлекать уроки из прошлого. Без знания прошлого, нельзя понять настоящего. Как можно осмыслить картину происходящих перемен, если не знаешь факторов, которые привели к этому. Как можно называть себя гражданином своей страны, когда не знаешь условий ее создания. Поэтому изучение истории — это познание себя самого, своего «я» и своих корней
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13826
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:04
#259
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Цитата:
Гога:
_Индифферентно. Устраивает?

Более чем. А почему тогда вы так жёстко отреагировали после перепалки Алекса, дракона и Абайки? Двойные стандарты?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13826
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:06
#260
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Цитата:
Гога:
это познание себя самого, своего «я» и своих корней

И как далеко в прошлое вы в состоянии заглянуть, используя ваши скромные знания истории?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13826
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:34
#261
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Эх.. сорвался карасик)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:43
#262
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Цитата:
maxsaf:

Эх.. сорвался карасик)
---
Это про знание языка?!Поэтому все твои потуги выдать себя за униженного и оскорблённого словом "хохол" смешны и нелепы!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:45
#263
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Цитата:
maxsaf:
И как далеко в прошлое

- По крайней мере знаю ,кто основал города - Одесса , Николаев,Днепропетровск , Луганск ,Херсон ,Донецк ,Мариуполь ,Севастополь ,Симферополь ,Кривой Рог ,Мариуполь ,Запорожье.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13826
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:47
#264
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Это про знание языка?!Поэтому все твои потуги выдать себя за униженного и оскорблённого словом "хохол" смешны и нелепы!

А причем тут язык и оскорбления? Кто не знает язык - того можно оскорблять, а знающих - нельзя? :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13826
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:48
#265
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Цитата:
Гога:
По крайней мере знаю ,кто основал города - Одесса , Николаев,Днепропетровск , Луганск ,Херсон ,Донецк ,Мариуполь ,Севастополь ,Симферополь ,Кривой Рог ,Мариуполь ,Запорожье.

а дальше в прошлое знаний не хватает? Или все что дальше - уже не история?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:52
#266
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Да ,пропустил -- Екатеринодар !! Краснодар сейчас. Устраивает?? Или не впечатляет? Учите историю. В то флюс однобокий .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:55
#267
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Цитата:
maxsaf:
все что дальше - уже не история

--Сначала ответ --- кто основал эти города? В потом можно и дальше углубляться .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:58
#268
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Как только надо дать четкий ответ на прямой вопрос , то сразу --- АУ ,Макс :-P :-x
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