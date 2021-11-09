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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:51
Цитата:
Это никак не связано с вашим неуемным желанием обзывать украинцев.
Уже не ваш земляк:
Ну так сознайся,что ты не знаешь своего родного языка! Иначе какой из тебя украинец?!Такой же, как из Оцифрованного казах.
Ну так сознайся,что ты не знаешь своего родного языка! Иначе какой из тебя украинец?!Такой же, как из Оцифрованного казах.
Это никак не связано с вашим неуемным желанием обзывать украинцев.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:55
Цитата:
maxsaf:_,_Индифферентно. Устраивает?
Какая ваша текущая жизненная позиция по поводу употребления слова "хохол" в отношении украинцев?
Какая ваша текущая жизненная позиция по поводу употребления слова "хохол" в отношении украинцев?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:00
Цитата:
Многие люди считают историю не очень важной, второстепенной наукой, к изучению которой можно относиться не очень серьезно, как минимум для того, чтобы извлекать уроки из прошлого. Без знания прошлого, нельзя понять настоящего. Как можно осмыслить картину происходящих перемен, если не знаешь факторов, которые привели к этому. Как можно называть себя гражданином своей страны, когда не знаешь условий ее создания. Поэтому изучение истории — это познание себя самого, своего «я» и своих корней
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:04
Цитата:
Более чем. А почему тогда вы так жёстко отреагировали после перепалки Алекса, дракона и Абайки? Двойные стандарты?
Гога:
_Индифферентно. Устраивает?
_Индифферентно. Устраивает?
Более чем. А почему тогда вы так жёстко отреагировали после перепалки Алекса, дракона и Абайки? Двойные стандарты?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:06
Цитата:
И как далеко в прошлое вы в состоянии заглянуть, используя ваши скромные знания истории?
Гога:
это познание себя самого, своего «я» и своих корней
это познание себя самого, своего «я» и своих корней
И как далеко в прошлое вы в состоянии заглянуть, используя ваши скромные знания истории?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:34
Эх.. сорвался карасик)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:43
Цитата:
Эх.. сорвался карасик)
---
Это про знание языка?!Поэтому все твои потуги выдать себя за униженного и оскорблённого словом "хохол" смешны и нелепы!
maxsaf:
Эх.. сорвался карасик)
---
Это про знание языка?!Поэтому все твои потуги выдать себя за униженного и оскорблённого словом "хохол" смешны и нелепы!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:45
Цитата:
- По крайней мере знаю ,кто основал города - Одесса , Николаев,Днепропетровск , Луганск ,Херсон ,Донецк ,Мариуполь ,Севастополь ,Симферополь ,Кривой Рог ,Мариуполь ,Запорожье.
maxsaf:
И как далеко в прошлое
И как далеко в прошлое
- По крайней мере знаю ,кто основал города - Одесса , Николаев,Днепропетровск , Луганск ,Херсон ,Донецк ,Мариуполь ,Севастополь ,Симферополь ,Кривой Рог ,Мариуполь ,Запорожье.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:47
Цитата:
А причем тут язык и оскорбления? Кто не знает язык - того можно оскорблять, а знающих - нельзя?
Уже не ваш земляк:
Это про знание языка?!Поэтому все твои потуги выдать себя за униженного и оскорблённого словом "хохол" смешны и нелепы!
Это про знание языка?!Поэтому все твои потуги выдать себя за униженного и оскорблённого словом "хохол" смешны и нелепы!
А причем тут язык и оскорбления? Кто не знает язык - того можно оскорблять, а знающих - нельзя?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:48
Цитата:
а дальше в прошлое знаний не хватает? Или все что дальше - уже не история?
Гога:
По крайней мере знаю ,кто основал города - Одесса , Николаев,Днепропетровск , Луганск ,Херсон ,Донецк ,Мариуполь ,Севастополь ,Симферополь ,Кривой Рог ,Мариуполь ,Запорожье.
По крайней мере знаю ,кто основал города - Одесса , Николаев,Днепропетровск , Луганск ,Херсон ,Донецк ,Мариуполь ,Севастополь ,Симферополь ,Кривой Рог ,Мариуполь ,Запорожье.
а дальше в прошлое знаний не хватает? Или все что дальше - уже не история?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:52
Да ,пропустил -- Екатеринодар !! Краснодар сейчас. Устраивает?? Или не впечатляет? Учите историю. В то флюс однобокий .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:55
Цитата:
--Сначала ответ --- кто основал эти города? В потом можно и дальше углубляться .
maxsaf:
все что дальше - уже не история
все что дальше - уже не история
--Сначала ответ --- кто основал эти города? В потом можно и дальше углубляться .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 02:58
Как только надо дать четкий ответ на прямой вопрос , то сразу --- АУ ,Макс
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