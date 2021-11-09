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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 16 из 17«1...14151617»
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:14
#226
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Цитата:
maxsaf:

Тогда я тебе напомню одну аналогичную ситуацию, и ты снова сдуешься. Поэтому просто молчи."или ---- Жду с нетерпением ;-) уровень 100500
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:20
#227
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Цитата:
Гога:
Тут просто жена кобелЯ ,вполне литературное слово.

Тогда до последнего тут ко всем на вы обращался. Для меня это прям жесть жесткая была в то время))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:21
#228
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Цитата:
111:
Да ладно то врать...

В смысле? А кто врет? У Абайки спроси если не веришь, он уже всех и каждого разыскал :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:22
#229
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А интересно, газета, администрация, ей же лучше будет, когда все раскроются?
Но...
Ну наверно они всез видят, кто есть кто..
Но зато не видят другие..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:24
#230
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Цитата:
Гога:
Жду с нетерпением уровень 100500

Давайте для начала приучу вас правильно цитировать. В рамочку, как положено. Тут кстати это специально в соглашение добавили, из-за Абайки. Он тоже поначалу бунтовал, но потом вроде принял. Покажите, что вы умеете правильно цитировать.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:25
#231
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Цитата:
maxsaf:
врет? У Абайки спроси

У вас же это игра..
Что у него по игре расспросить?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:25
#232
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Цитата:
111:
Ну наверно они всез видят, кто есть кто..

Кто тут жена кобеля?))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:25
#233
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Цитата:
maxsaf:
Тогда до последнего тут ко всем на вы обращался. Для меня это прям жесть жесткая была в то время))

---- Почему жесть? Или уже привыкли у * you* ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:26
#234
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Цитата:
111:
Что у него по игре расспросить?

Для начала правила игры узнай, а потом спроси: "можно с вами поиграть, пожалуйста". А мы подумаем :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:27
#235
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Цитата:
maxsaf:

Ладно, ты может для редакции как то жив, но для остальных ты скорее мертв..
С тобой никто ничего не хочет вести, да и сам знаешь..
Прыгаешь только, не знаю зачем..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:28
#236
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Цитата:
Гога:
Почему жесть? Или уже привыкли

Научился обижать по другому, без матов и прочих оскорбительных литературных слов :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:28
#237
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Цитата:
maxsaf:
Для начала правила игры узнай

А у тебя их нет..
Ты это хотел услышать?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:30
#238
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Цитата:
maxsaf:
Давайте для начала приучу

---- Заведите собачку и приучайте на здоровье .А человека учить надо ,как завещал В. Ленин. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:30
#239
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Цитата:
111:
Ладно, ты может для редакции как то жив, но для остальных ты скорее мертв.. С тобой никто ничего не хочет вести, да и сам знаешь.. Прыгаешь только, не знаю зачем..

Нет, ты все врешь, я тебе не верю, меня все обожают, не говори так, щас расплачусь :lol: :lol:

Кстати, ты в курсе что ты сейчас со мной ведешь диалог?

8-) :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:32
#240
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Цитата:
111:
А у тебя их нет.. Ты это хотел услышать?

Ради тебя придумаем.
Правило первое - завязывай с картинками (с уважением, ваша администрация)
:lol:
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