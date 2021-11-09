Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:14
Цитата:
Тогда я тебе напомню одну аналогичную ситуацию, и ты снова сдуешься. Поэтому просто молчи."или ---- Жду с нетерпением уровень 100500
maxsaf:
Тогда я тебе напомню одну аналогичную ситуацию, и ты снова сдуешься. Поэтому просто молчи."или ---- Жду с нетерпением уровень 100500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:20
Цитата:
Тогда до последнего тут ко всем на вы обращался. Для меня это прям жесть жесткая была в то время))
Гога:
Тут просто жена кобелЯ ,вполне литературное слово.
Тут просто жена кобелЯ ,вполне литературное слово.
Тогда до последнего тут ко всем на вы обращался. Для меня это прям жесть жесткая была в то время))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:21
Цитата:
В смысле? А кто врет? У Абайки спроси если не веришь, он уже всех и каждого разыскал
111:
Да ладно то врать...
Да ладно то врать...
В смысле? А кто врет? У Абайки спроси если не веришь, он уже всех и каждого разыскал
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:22
А интересно, газета, администрация, ей же лучше будет, когда все раскроются?
Но...
Ну наверно они всез видят, кто есть кто..
Но зато не видят другие..
Но...
Ну наверно они всез видят, кто есть кто..
Но зато не видят другие..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:24
Цитата:
Давайте для начала приучу вас правильно цитировать. В рамочку, как положено. Тут кстати это специально в соглашение добавили, из-за Абайки. Он тоже поначалу бунтовал, но потом вроде принял. Покажите, что вы умеете правильно цитировать.
Гога:
Жду с нетерпением уровень 100500
Жду с нетерпением уровень 100500
Давайте для начала приучу вас правильно цитировать. В рамочку, как положено. Тут кстати это специально в соглашение добавили, из-за Абайки. Он тоже поначалу бунтовал, но потом вроде принял. Покажите, что вы умеете правильно цитировать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:25
Цитата:
У вас же это игра..
Что у него по игре расспросить?
maxsaf:
врет? У Абайки спроси
врет? У Абайки спроси
У вас же это игра..
Что у него по игре расспросить?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:25
Цитата:
Кто тут жена кобеля?))
111:
Ну наверно они всез видят, кто есть кто..
Ну наверно они всез видят, кто есть кто..
Кто тут жена кобеля?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:25
Цитата:
---- Почему жесть? Или уже привыкли у * you* ?
maxsaf:
Тогда до последнего тут ко всем на вы обращался. Для меня это прям жесть жесткая была в то время))
Тогда до последнего тут ко всем на вы обращался. Для меня это прям жесть жесткая была в то время))
---- Почему жесть? Или уже привыкли у * you* ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:26
Цитата:
Для начала правила игры узнай, а потом спроси: "можно с вами поиграть, пожалуйста". А мы подумаем
111:
Что у него по игре расспросить?
Что у него по игре расспросить?
Для начала правила игры узнай, а потом спроси: "можно с вами поиграть, пожалуйста". А мы подумаем
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:27
Цитата:
Ладно, ты может для редакции как то жив, но для остальных ты скорее мертв..
С тобой никто ничего не хочет вести, да и сам знаешь..
Прыгаешь только, не знаю зачем..
maxsaf:
Ладно, ты может для редакции как то жив, но для остальных ты скорее мертв..
С тобой никто ничего не хочет вести, да и сам знаешь..
Прыгаешь только, не знаю зачем..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:28
Цитата:
Научился обижать по другому, без матов и прочих оскорбительных литературных слов
Гога:
Почему жесть? Или уже привыкли
Почему жесть? Или уже привыкли
Научился обижать по другому, без матов и прочих оскорбительных литературных слов
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:28
Цитата:
А у тебя их нет..
Ты это хотел услышать?
maxsaf:
Для начала правила игры узнай
Для начала правила игры узнай
А у тебя их нет..
Ты это хотел услышать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:30
Цитата:
---- Заведите собачку и приучайте на здоровье .А человека учить надо ,как завещал В. Ленин.
maxsaf:
Давайте для начала приучу
Давайте для начала приучу
---- Заведите собачку и приучайте на здоровье .А человека учить надо ,как завещал В. Ленин.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:30
Цитата:
Нет, ты все врешь, я тебе не верю, меня все обожают, не говори так, щас расплачусь
Кстати, ты в курсе что ты сейчас со мной ведешь диалог?
111:
Ладно, ты может для редакции как то жив, но для остальных ты скорее мертв.. С тобой никто ничего не хочет вести, да и сам знаешь.. Прыгаешь только, не знаю зачем..
Ладно, ты может для редакции как то жив, но для остальных ты скорее мертв.. С тобой никто ничего не хочет вести, да и сам знаешь.. Прыгаешь только, не знаю зачем..
Нет, ты все врешь, я тебе не верю, меня все обожают, не говори так, щас расплачусь
Кстати, ты в курсе что ты сейчас со мной ведешь диалог?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 01:32
Цитата:
Ради тебя придумаем.
Правило первое - завязывай с картинками (с уважением, ваша администрация)
111:
А у тебя их нет.. Ты это хотел услышать?
А у тебя их нет.. Ты это хотел услышать?
Ради тебя придумаем.
Правило первое - завязывай с картинками (с уважением, ваша администрация)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк, Гога, maxsaf, 111, Доктор СИЗШ
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать