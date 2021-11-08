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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:30
Цитата:
Ну это ты-Вы погорячилась-ись.
таноми52:
Слушайте, молодой папа,
Слушайте, молодой папа,
Ну это ты-Вы погорячилась-ись.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:34
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:39
Цитата:
Ты ошибаешься..
С каких то пор, он стал неинтересен большинству..
Сперва все грешили на тебя, мол твое влияние, но думаю, это он сам по себе раскрылся и ты просто этому помог, показал, кто есть кто или ху..
Я например только узнал, что он обвиняет Россию во всех грехах..
Что она украла Крым..
abaika95:
Да все хотят с ним общаться
Да все хотят с ним общаться
Ты ошибаешься..
С каких то пор, он стал неинтересен большинству..
Сперва все грешили на тебя, мол твое влияние, но думаю, это он сам по себе раскрылся и ты просто этому помог, показал, кто есть кто или ху..
Я например только узнал, что он обвиняет Россию во всех грехах..
Что она украла Крым..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:42
Цитата:
Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.
Цитата:
Ну просто не ваш уровень. Тоньше надо.
Цитата:
Кажется я догадываюсь
Цитата:
Я тоже считаю, что это - главное ))
Цитата:
Рано
abaika95:
Вчера было попустительство (привет Алекс твое любимое слово) А все что попускает власть значит разрешено всем Что и было доведено до абсурда))
Вчера было попустительство (привет Алекс твое любимое слово) А все что попускает власть значит разрешено всем Что и было доведено до абсурда))
Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.
Цитата:
abaika95:
А что хамить хаму запрещено?
А что хамить хаму запрещено?
Ну просто не ваш уровень. Тоньше надо.
Цитата:
abaika95:
Вы думаю так и не заметили что..хотя пока опустим этот момент)
Вы думаю так и не заметили что..хотя пока опустим этот момент)
Кажется я догадываюсь
Цитата:
abaika95:
Главное чтобы вы были довольны результатом)
Главное чтобы вы были довольны результатом)
Я тоже считаю, что это - главное ))
Цитата:
abaika95:
По другому моменту)
По другому моменту)
Рано
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:44
Цитата:
Ну или я их хотя причем тут они все. Вас
abaika95:
Да все хотят с ним общаться Правда по теме на Х Тоесть они его тролят но не общаются)
Да все хотят с ним общаться Правда по теме на Х Тоесть они его тролят но не общаются)
Ну или я их хотя причем тут они все. Вас
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:45
Цитата:
Пусть не обижается - не интересен. Не мой уровень
abaika95:
Вон с самаритянином Он пытается в языки которые сам не понимает)
Вон с самаритянином Он пытается в языки которые сам не понимает)
Пусть не обижается - не интересен. Не мой уровень
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:47
Цитата:
Все еще мечтаешь на параде побывать? А не боишься что укусят и обратят?))
111:
Да, он нормальный, по западненскому образцу... Где то там рядом и гомосексуализм..
Да, он нормальный, по западненскому образцу... Где то там рядом и гомосексуализм..
Все еще мечтаешь на параде побывать? А не боишься что укусят и обратят?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:48
Цитата:
Тебя хвалит за прекрасное качество фотографий
111:
Что то не понял, там так тяжело?
Что то не понял, там так тяжело?
Тебя хвалит за прекрасное качество фотографий
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:49
Цитата:
Не во всех. Только в этом одном
111:
Я например только узнал, что он обвиняет Россию во всех грехах.. Что она украла Крым..
Я например только узнал, что он обвиняет Россию во всех грехах.. Что она украла Крым..
Не во всех. Только в этом одном
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:53
Цитата:
Ну да, все узнали, что я против использования оскробительных слов, что я и озвучил вначале. Я не требовал их запрещать, лишь осознать просил. Не все смогли, пришлось запретить
111:
это он сам по себе раскрылся и ты просто этому помог, показал, кто есть кто или ху..
это он сам по себе раскрылся и ты просто этому помог, показал, кто есть кто или ху..
Ну да, все узнали, что я против использования оскробительных слов, что я и озвучил вначале. Я не требовал их запрещать, лишь осознать просил. Не все смогли, пришлось запретить
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:54
Цитата:
Раньше то помалкивал тут..
Я не о том, я о том что ты как гиена выкручиваешься и выжидаешь..
maxsaf:
Только в этом одном
Только в этом одном
Раньше то помалкивал тут..
Я не о том, я о том что ты как гиена выкручиваешься и выжидаешь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:55
Цитата:
Бойся
111:
Я не о том, я о том что ты как гиена выкручиваешься и выжидаешь..
Я не о том, я о том что ты как гиена выкручиваешься и выжидаешь..
Бойся
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:55
Цитата:
Я не об этом..
Когда я играю, тоже непонятно, но со временем все встает на свои места..
Со временем, все видят твою Настоящую душу..
Ну или душонку..
Кому как .
maxsaf:
Ну да, все узнали, что я против использования оскробительных
Ну да, все узнали, что я против использования оскробительных
Я не об этом..
Когда я играю, тоже непонятно, но со временем все встает на свои места..
Со временем, все видят твою Настоящую душу..
Ну или душонку..
Кому как .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:56
Цитата:
Кто помалкивал? Я?))
Я раньше тебя матом крыл и это пропускали
Щас я исправился ))
111:
Раньше то помалкивал тут..
Раньше то помалкивал тут..
Кто помалкивал? Я?))
Я раньше тебя матом крыл и это пропускали
Щас я исправился ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 00:00
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