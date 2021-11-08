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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:30
#166
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Цитата:
таноми52:
Слушайте, молодой папа,

Ну это ты-Вы погорячилась-ись. :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:34
#167
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Что то не понял, там так тяжело?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:39
#168
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Цитата:
abaika95:
Да все хотят с ним общаться

Ты ошибаешься..
С каких то пор, он стал неинтересен большинству..
Сперва все грешили на тебя, мол твое влияние, но думаю, это он сам по себе раскрылся и ты просто этому помог, показал, кто есть кто или ху..
Я например только узнал, что он обвиняет Россию во всех грехах..
Что она украла Крым..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:42
#169
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Цитата:
abaika95:
Вчера было попустительство (привет Алекс твое любимое слово) А все что попускает власть значит разрешено всем Что и было доведено до абсурда))

Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.

Цитата:
abaika95:
А что хамить хаму запрещено?

Ну просто не ваш уровень. Тоньше надо. ;-)

Цитата:
abaika95:
Вы думаю так и не заметили что..хотя пока опустим этот момент)

Кажется я догадываюсь ;-)

Цитата:
abaika95:
Главное чтобы вы были довольны результатом)

Я тоже считаю, что это - главное ))

Цитата:
abaika95:
По другому моменту)

Рано :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:44
#170
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Цитата:
abaika95:
Да все хотят с ним общаться Правда по теме на Х Тоесть они его тролят но не общаются)

Ну или я их ;-) хотя причем тут они все. Вас 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:45
#171
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Цитата:
abaika95:
Вон с самаритянином Он пытается в языки которые сам не понимает)

Пусть не обижается - не интересен. Не мой уровень ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:47
#172
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Цитата:
111:
Да, он нормальный, по западненскому образцу... Где то там рядом и гомосексуализм..

Все еще мечтаешь на параде побывать? А не боишься что укусят и обратят?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:48
#173
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Цитата:
111:
Что то не понял, там так тяжело?

Тебя хвалит за прекрасное качество фотографий :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:49
#174
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Цитата:
111:
Я например только узнал, что он обвиняет Россию во всех грехах.. Что она украла Крым..

Не во всех. Только в этом одном :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:53
#175
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Цитата:
111:
это он сам по себе раскрылся и ты просто этому помог, показал, кто есть кто или ху..

Ну да, все узнали, что я против использования оскробительных слов, что я и озвучил вначале. Я не требовал их запрещать, лишь осознать просил. Не все смогли, пришлось запретить ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:54
#176
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Цитата:
maxsaf:
Только в этом одном

Раньше то помалкивал тут..
Я не о том, я о том что ты как гиена выкручиваешься и выжидаешь..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:55
#177
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Цитата:
111:
Я не о том, я о том что ты как гиена выкручиваешься и выжидаешь..

Бойся :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:55
#178
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Цитата:
maxsaf:
Ну да, все узнали, что я против использования оскробительных

Я не об этом..
Когда я играю, тоже непонятно, но со временем все встает на свои места..
Со временем, все видят твою Настоящую душу..
Ну или душонку..
Кому как .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 23:56
#179
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Цитата:
111:
Раньше то помалкивал тут..

Кто помалкивал? Я?))
Я раньше тебя матом крыл и это пропускали :lol:
Щас я исправился ))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 00:00
#180
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Предварительно ставлю духовку вот так..

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Страница 12 из 12«1...101112
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