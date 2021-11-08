Отправлено: - 23:42

abaika95:

Вчера было попустительство (привет Алекс твое любимое слово) А все что попускает власть значит разрешено всем Что и было доведено до абсурда))

abaika95:

А что хамить хаму запрещено?

abaika95:

Вы думаю так и не заметили что..хотя пока опустим этот момент)

abaika95:

Главное чтобы вы были довольны результатом)

abaika95:

По другому моменту)

Цитата:Ничего подобного. Просто ответные меры пришли с запозданием. Но пришли же.Цитата:Ну просто не ваш уровень. Тоньше надо.Цитата:Кажется я догадываюсьЦитата:Я тоже считаю, что это - главное ))Цитата:Рано