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"Это же не детская колония". Глава МВД не считает, что школы должна охранять полиция
"Это же не детская колония". Глава МВД не считает, что школы должна охранять полиция
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