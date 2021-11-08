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≡ "Это же не детская колония". Глава МВД не считает, что школы должна охранять полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42785
"Это же не детская колония". Глава МВД не считает, что школы должна охранять полиция
Отправлено: 08.11.21 - 17:36
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Вопрос о повышении защиты учреждений образования задала депутат мажилиса Ирина Смирнова на правительственном часе. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев прокомментировал предложение о том, чтобы школы охраняли полицейские.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
504
Re: "Это же не детская колония". Глава МВД не считает,...
Отправлено: 08.11.21 - 17:36
#1
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Правильно сказал министр! Пусть депутаты охраняют потому что в основном бездельничают и пишут несуразные законы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10721
Re: "Это же не детская колония". Глава МВД не считает,...
Отправлено: 08.11.21 - 19:25
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Уверен что трагедия у соседей не кого не оставила равнодушным . Видео с Казани как дети прыгали с окон в огромном страхе пытаясь выжить от этого убийцы,наврно без слез не кто не мог смотреть Теперь совет от простого обывателя. Зачем вам 5000 машин дпс? Зачем вам на 100 км по 3 патруля? Когда там нужны другие службы, например простые работяги которые отсыпать и чистить дороги должны . Зачем огромный штат дпс когда есть уже тыщи камер по которым приходят письма. Может пора сократить и перевести охрану этих всех людей! По факту же они не нужны на дорогах
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
504
Re: "Это же не детская колония". Глава МВД не считает,...
Отправлено: 08.11.21 - 20:00
#3
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Цитата:
Vit:
По факту же они не нужны на дорогах

А причём тут полиция? В РФ школы не полиция охраняет хотя там уже много детей погибло. Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10721
Re: "Это же не детская колония". Глава МВД не считает,...
Отправлено: 08.11.21 - 22:10
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Ну а почему бы и нет? Стоит экипаж перед школой, с оружием . И охраняет наших детей. Че в этом плохого? Или они только привыкли протоколы за светофоры регать?.
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