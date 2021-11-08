Отправлено: - 19:25

ПолиграфЪ Боярышников:



Цитата:Уверен что трагедия у соседей не кого не оставила равнодушным . Видео с Казани как дети прыгали с окон в огромном страхе пытаясь выжить от этого убийцы,наврно без слез не кто не мог смотреть Теперь совет от простого обывателя. Зачем вам 5000 машин дпс? Зачем вам на 100 км по 3 патруля? Когда там нужны другие службы, например простые работяги которые отсыпать и чистить дороги должны . Зачем огромный штат дпс когда есть уже тыщи камер по которым приходят письма. Может пора сократить и перевести охрану этих всех людей! По факту же они не нужны на дорогах