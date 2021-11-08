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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:16
#136
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Вчера весь город объехали, куртку жене искали..
И без двадцати семь приперлись уставшие на машине в соседний нами магазин..
Они уже все закрыли, а мы куртку дайте ..
И что же..
Нужная куртка нашлась...
А мы уже и в Рудном хотели смотреть..
Сам магазин..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:23
#137
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Цитата:
Добринцофф:
Зато на форуме заметно посвежело.

В вы сегодня что жене купили? Куда ездили, где фотки? Мне тут все еще душно, ваш вклад бы не помешал в общее дело, чтобы совсем свежо стало :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11020
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:34
#138
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, Абайку вызвали на ковер за ту глупую перепалку?

Почему это глупую перепалку?
Она была заранее спланирована
Ведь если редакция прошлый убрав с запрета слово на М дала понять что можно использовать его в любом ключе
Что флудский тролль и подтвердил
А в законе что не запрещено то разрешено
И любое разрешение можно довести до абсурда что и было проделано))
Цитата:
maxsaf:
но откуда у молодого столько обид - для меня загадка. Жертва тридцатилетия независимости?

Обиды на что и на кого?
Я просто хамов на место поставил
Вы же вроде тут тем же занимались или всё-таки обижались тут на слово Х?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:35
#139
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Ну вот, наконец то нашел..



Оббежал весь город, складскую, магазины, купил сперва чайник другой, Викалину в Рудном, а он в газплиту ныряет..
Дырка большая где двойной огонь.
Пришлось тот сдать, взамен купить казанок..
А нашел как то тоже просто..
Просто пошли за сухофруктами на Зеленый, и там стоят Викалины с большим дном..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11020
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:37
#140
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Цитата:
alex_60:
странно

Ха
Хахахаха
Хахахахахахаэаэаэ
Хахахаэаэаэаэаэаэаэа
Ой немогу
Последний раз я такое недоумение видел у одного кхм нельзя называть теперь это слово
Вообщем молодого парня из деревни))
Когда его на вокзале наперсточники накалоли на 20 штук
Ну тот молодой хотя бы был))
Ладно грешно злорадствовать
Пойду тоже наверно вина возьму на вечер
Ахашени под салат Цезарь отлично подойдет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:42
#141
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Цитата:
maxsaf:
Смотрю, ты там чаще остальных. Много косячишь

В живую оно не работает..
Надо наглядно, где форум, там и столб, только так подействует..
Ну чтобы очиститься от грехов, священник нужен в церкви..
Форум наша церковь..
Ну и столб..
С клиентом..
Сам ты не очистишься никак
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:46
#142
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Опять пицца..
Больше наверно ничего не можем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:51
#143
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Ну а себе я точу ножи и пожарю кониного мяса..
Без мяса ты кто?
На одной пицце далеко не уедешь..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:52
#144
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Цитата:
abaika95:
Ведь если редакция прошлый убрав с запрета слово на М дала понять что можно использовать его в любом ключе

Вы опять перевираете. Не в любом. Прочтите еще раз первоначальный ответ администрации

[Исправлено: maxsaf, 08.11.2021 - 21:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 21:55
#145
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Цитата:
abaika95:
И любое разрешение можно довести до абсурда что и было проделано))

Вас тоже покрасили, значит перегибы были. Так что не приписывайте себе того, с чем не справились.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 22:00
#146
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Цитата:
abaika95:
Я просто хамов на место поставил

Чём? Хамством в ответ? Ну так себе достижение. И результат кстати тоже сомнительный. В итоге запретили то, из-за чего я изначально вам и делал замечания. Я себе плюсик поставлю в тетрадку, с вашего позволения, а вы будьте добры, сотрите свой ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 22:06
#147
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, моя порция мяса..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 22:11
#148
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Цитата:
maxsaf:
будьте добры, сотрите свой

Не будь абайки, кто бы с тобой общался?
А потому ставь плюсик в своей тетрадке ему .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 22:14
#149
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Цитата:
abaika95:
Я просто хамов на место поставил

А получилось - наоборот... :lol: :-P
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