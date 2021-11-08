Отправлено: - 21:52

abaika95:

Ведь если редакция прошлый убрав с запрета слово на М дала понять что можно использовать его в любом ключе

[Исправлено: maxsaf, 08.11.2021 - 21:53]

Цитата:Вы опять перевираете. Не в любом. Прочтите еще раз первоначальный ответ администрации