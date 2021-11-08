Вчера весь город объехали, куртку жене искали.. И без двадцати семь приперлись уставшие на машине в соседний нами магазин.. Они уже все закрыли, а мы куртку дайте .. И что же.. Нужная куртка нашлась... А мы уже и в Рудном хотели смотреть.. Сам магазин..
maxsaf: Интересно, Абайку вызвали на ковер за ту глупую перепалку?
Почему это глупую перепалку? Она была заранее спланирована Ведь если редакция прошлый убрав с запрета слово на М дала понять что можно использовать его в любом ключе Что флудский тролль и подтвердил А в законе что не запрещено то разрешено И любое разрешение можно довести до абсурда что и было проделано)) Цитата:
maxsaf: но откуда у молодого столько обид - для меня загадка. Жертва тридцатилетия независимости?
Обиды на что и на кого? Я просто хамов на место поставил Вы же вроде тут тем же занимались или всё-таки обижались тут на слово Х?))
Оббежал весь город, складскую, магазины, купил сперва чайник другой, Викалину в Рудном, а он в газплиту ныряет.. Дырка большая где двойной огонь. Пришлось тот сдать, взамен купить казанок.. А нашел как то тоже просто.. Просто пошли за сухофруктами на Зеленый, и там стоят Викалины с большим дном..
Ха Хахахаха Хахахахахахаэаэаэ Хахахаэаэаэаэаэаэаэа Ой немогу Последний раз я такое недоумение видел у одного кхм нельзя называть теперь это слово Вообщем молодого парня из деревни)) Когда его на вокзале наперсточники накалоли на 20 штук Ну тот молодой хотя бы был)) Ладно грешно злорадствовать Пойду тоже наверно вина возьму на вечер Ахашени под салат Цезарь отлично подойдет
maxsaf: Смотрю, ты там чаще остальных. Много косячишь
В живую оно не работает.. Надо наглядно, где форум, там и столб, только так подействует.. Ну чтобы очиститься от грехов, священник нужен в церкви.. Форум наша церковь.. Ну и столб.. С клиентом.. Сам ты не очистишься никак
Чём? Хамством в ответ? Ну так себе достижение. И результат кстати тоже сомнительный. В итоге запретили то, из-за чего я изначально вам и делал замечания. Я себе плюсик поставлю в тетрадку, с вашего позволения, а вы будьте добры, сотрите свой
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