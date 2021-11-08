Отправлено: - 21:43

serg kost:

Ну ты же во флуде писал, что "кнб-шником" работаешь

serg kost:

МВД разных стран, тем более РФ и РК, постоянно обмениваются базами данных.

Цитата:Я пишу то что хотят услышать форумчанеМакс хотел чтобы было так, он и получил такой ответ))Он думает на него папочка есть в каждом ведомствеНу и Зачем обижать человека?))Пусть думает что и у меня она естьЦитата:Когда был обмен по этой базе? Почему не показывают документ из РФ? Почему не показывают базу? Сколько по времени длилась работа по мониторингу данных машину? Есть ли погрешность в базе? Кто ответ будет нести если машину угнали на штраф стоянку а на деле она зарегистрирована в РФ?Каким образом водители могут выехать в РФ поставить машины на учёт?Кто,каким,почему,когда? Вот на эти вопросы надо ответить МВД тогда будет доверие от автовладельцев