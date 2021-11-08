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≡ 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42785
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 14:02
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Об этом заявил сегодня, 8 ноября, заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОЙ на брифинге в ДП. По его словам, в Костанайской области сейчас находятся 7800 автомобилей, которые сняты с учёта в России. Цой вновь добавил, что данные о снятых с учёта авто полицейские получили от коллег из РФ.
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§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
502
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 21:08
#15
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Цитата:
abaika95:
Откуда у нашего МВД база машин снятых с учёта в России?

Ну ты же во флуде писал, что "кнб-шником" работаешь. :lol:
МВД разных стран, тем более РФ и РК, постоянно обмениваются базами данных.
А если авто снято с учета в РФ, и не поставлено на учет в РК, то и нет страховки на авто.
В случае ДТП и предъявить некому.
Вот и нарушают чаще с российскими номерами (в процентном соотношении.)
Если авто официально куплено в РФ, поставлено на учет здесь, уплачена страховка, можно ездить спокойно.

[Исправлено: serg kost, 08.11.2021 - 21:09]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11020
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 21:43
#16
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Цитата:
serg kost:
Ну ты же во флуде писал, что "кнб-шником" работаешь

Я пишу то что хотят услышать форумчане
Макс хотел чтобы было так, он и получил такой ответ))
Он думает на него папочка есть в каждом ведомстве
Ну и Зачем обижать человека?))
Пусть думает что и у меня она есть
Цитата:
serg kost:
МВД разных стран, тем более РФ и РК, постоянно обмениваются базами данных.

Когда был обмен по этой базе? Почему не показывают документ из РФ? Почему не показывают базу? Сколько по времени длилась работа по мониторингу данных машину? Есть ли погрешность в базе? Кто ответ будет нести если машину угнали на штраф стоянку а на деле она зарегистрирована в РФ?
Каким образом водители могут выехать в РФ поставить машины на учёт?
Кто,каким,почему,когда? Вот на эти вопросы надо ответить МВД тогда будет доверие от автовладельцев
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