Отправлено: - 15:51

ПолиграфЪ Боярышников:

Интересно кто ему мешает оформить в КЗ если сняли с учёта в РФ?

[Исправлено: Тот самый, 08.11.2021 - 16:02]

Цитата:Постановка на учёт машин старше 3 лет - от 1-1,5 млн тенге вроде. Плюс в фонд младшей дочки Алии ещё утильсбор на 1-1,5 млн наверное нужно заплатить. Кроме того машина должна быть не ниже Евро-4, иметь устройство Эра-Глонасс, дневные ходовые огни и ещё много-много условий-пунктов. Как бы сверху нам намекают очень прозрачно, что не нужно ничего привозить, пытаться растамаживать - дороже выйдет, нужно покупать машину здесь. Пусть и как минимум на миллион дороже.К государству тоже есть вопросы: почему такие машины спокойно ввозят вот уже 7 лет и никто не заботился вопросом техосмотра и налогов? Где же были раньше контролирующие органы? Пустили всё на самотёк, почти 100 тыс таких машин ввезли, а теперь они проснулись. Это надо было сразу регулировать - делать базу общую всего транспорта в ТС и/или запрещать эксплуатацию гражданами КЗ машин на иностранном учёте пока порядок с учётом не наведёте.А покупают такие ВАЗы/ГАЗели многие для работы - таксисты, монтажники, кондиционерщики, развозка воды и т.п. На старте бизнеса сэкономить до миллиона тенге - это не блажь.