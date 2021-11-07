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"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42785
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 07.11.21 - 20:09
В эти выходные дни полиция начала отравлять на штрафстоянку автомобили, снятые с учета в России, что и вызвало возмущение собравшихся. На площади перед горакиматом автомобилистов уже ждали около десятка сотрудников полиции.
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(Полноправные пользователи)
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- 30.01.17
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- 1392
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 08:57
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Хитрожопость им мешает. Думали, что умнее других. Не пролезло.
(Полноправные пользователи)
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- 23.05.21
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- 249
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 09:03
Вопрос логичный ведь, если армянские так зарегистрировали здесь, владельцы российский спрашивают - почему наши авто так же нельзя? Ну вот не заплатили они грабительский утилизационный сбор непонятно в карман к кому идущий, и что теперь? Лишить их имущества? Получается, государство, с одной стороны, обирает граждан этим побором, кто-то наживается, с другой стороны, десятилетие бездействует, не принимает никаких мер к запрещению эксплуатации незарегистрированных нигде авто, когда их оказалось по стране почти сто тысяч, начали карательную акцию... Дурно пахнет это всё.
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 09:24
а что людям делать, если ни
одного салона BMW, MB в городе нет.
одного салона BMW, MB в городе нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10720
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 09:43
Че вы все так убиваитесь по этим автомобилям? Я когда продал свой, стал самым счастливым человеком на планете. Брат тоже как и многие пригнал этот российский учет . Звонит, Виталя помоги с коробкой чет гремит, шумит. Я ему иди в...у Я пешком стал ходить не для того что б вам коробки ремонтировать. По набрали гробовозки и теперь мучаитесь . Звони когда в степи решиш её зжечь, вот на это шоу Я с удовольствием приеду
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 09:47
Цитата:
отказал брату. помочь. да уж.
Vit:
. Звонит, Виталя помоги с коробкой чет гремит, шумит. Я ему иди в..
. Звонит, Виталя помоги с коробкой чет гремит, шумит. Я ему иди в..
отказал брату. помочь. да уж.
П
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.11.21
- Сообщений:
- 5
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 09:58
Если, с головой проблема, то это на долго. Инфу по авто в открытом доступе можно получить с помощью интернета. Что вам и предоставили в полиции. Обратились бы ко мне, я бы дал вам тоже эту информацию. И не тебе рассуждать, проблемная у меня авто или нет. Голову включи, переоформить здесь росавто, стоит около полтора ляма. Это тебе на вопрос , что мешает.
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 10:20
в 90 было проще.
едешь по Москва с немецкими номерами,
по параллельной ГАИ на форде, окно открыли- регистрация есть?
-конечно..
поехали дальше.
едешь по Москва с немецкими номерами,
по параллельной ГАИ на форде, окно открыли- регистрация есть?
-конечно..
поехали дальше.
П
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.11.21
- Сообщений:
- 5
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 10:32
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1373
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 14:49
кого не поймали станут теперь владельцами недвижимого имущества?
(Полноправные пользователи)
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- 31.05.18
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- 1217
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 15:51
Цитата:
Постановка на учёт машин старше 3 лет - от 1-1,5 млн тенге вроде. Плюс в фонд младшей дочки Алии ещё утильсбор на 1-1,5 млн наверное нужно заплатить. Кроме того машина должна быть не ниже Евро-4, иметь устройство Эра-Глонасс, дневные ходовые огни и ещё много-много условий-пунктов. Как бы сверху нам намекают очень прозрачно, что не нужно ничего привозить, пытаться растамаживать - дороже выйдет, нужно покупать машину здесь. Пусть и как минимум на миллион дороже.
К государству тоже есть вопросы: почему такие машины спокойно ввозят вот уже 7 лет и никто не заботился вопросом техосмотра и налогов? Где же были раньше контролирующие органы? Пустили всё на самотёк, почти 100 тыс таких машин ввезли, а теперь они проснулись. Это надо было сразу регулировать - делать базу общую всего транспорта в ТС и/или запрещать эксплуатацию гражданами КЗ машин на иностранном учёте пока порядок с учётом не наведёте.
А покупают такие ВАЗы/ГАЗели многие для работы - таксисты, монтажники, кондиционерщики, развозка воды и т.п. На старте бизнеса сэкономить до миллиона тенге - это не блажь.
[Исправлено: Тот самый, 08.11.2021 - 16:02]
ПолиграфЪ Боярышников:
Интересно кто ему мешает оформить в КЗ если сняли с учёта в РФ?
Интересно кто ему мешает оформить в КЗ если сняли с учёта в РФ?
Постановка на учёт машин старше 3 лет - от 1-1,5 млн тенге вроде. Плюс в фонд младшей дочки Алии ещё утильсбор на 1-1,5 млн наверное нужно заплатить. Кроме того машина должна быть не ниже Евро-4, иметь устройство Эра-Глонасс, дневные ходовые огни и ещё много-много условий-пунктов. Как бы сверху нам намекают очень прозрачно, что не нужно ничего привозить, пытаться растамаживать - дороже выйдет, нужно покупать машину здесь. Пусть и как минимум на миллион дороже.
К государству тоже есть вопросы: почему такие машины спокойно ввозят вот уже 7 лет и никто не заботился вопросом техосмотра и налогов? Где же были раньше контролирующие органы? Пустили всё на самотёк, почти 100 тыс таких машин ввезли, а теперь они проснулись. Это надо было сразу регулировать - делать базу общую всего транспорта в ТС и/или запрещать эксплуатацию гражданами КЗ машин на иностранном учёте пока порядок с учётом не наведёте.
А покупают такие ВАЗы/ГАЗели многие для работы - таксисты, монтажники, кондиционерщики, развозка воды и т.п. На старте бизнеса сэкономить до миллиона тенге - это не блажь.
[Исправлено: Тот самый, 08.11.2021 - 16:02]
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 15:54
мда...читаю комменты, такое ощущение что не мужики, а сообщество беременных девочек собралось со сбоями гормонов. Один токсичнее другого. Не дай бог иметь таких "друзей" в окружении. Тот случай когда всех под одну гребёнку и плевать на правых и косячников. Не будет порядка в этой стране. Как говорится какой народ, такое и правительство. Вы его заслужили. Мне искренне вас жаль.
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 16:06
Цитата:
Это ещё почему под одну гребёнку? Есть в базе РФ - пусть дальше ездит. Нет - пусть оформляет.
Lex:
Тот случай когда всех под одну гребёнку и плевать на правых и косячников
Тот случай когда всех под одну гребёнку и плевать на правых и косячников
Это ещё почему под одну гребёнку? Есть в базе РФ - пусть дальше ездит. Нет - пусть оформляет.
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 19:53
Цитата:
1. Не каждый покупатель юридически образован.
2. Не каждый продавец чист на руку
3. Причина почему покупается ТС из-за бугра- не задумывался?
4. Не у всех есть контакты владельца в РФ. На разборку? )
Victor Yang:
Это ещё почему под одну гребёнку? Есть в базе РФ - пусть дальше ездит. Нет - пусть оформляет.
Это ещё почему под одну гребёнку? Есть в базе РФ - пусть дальше ездит. Нет - пусть оформляет.
1. Не каждый покупатель юридически образован.
2. Не каждый продавец чист на руку
3. Причина почему покупается ТС из-за бугра- не задумывался?
4. Не у всех есть контакты владельца в РФ. На разборку? )
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 20:18
Цитата:
Значит, имеет место мошенничество со стороны продавца. Но это не даёт права покупателю незаконно пользоваться автомобилем.
А "юридически необразованные" покупатели как додумались до такой схемы? Или в одну сторону они грамотные, а в другую - нет?
Цитата:
Потому что законно ввезти ТС будет дороже. Это всегда так. А тут, по сути, контрабанда - она всегда была дешевле.
Цитата:
Когда покупается подучетный товар и документы остаются у продавца - это проблемы покупателя. При продаже продавец обязан снять с учёта, а покупатель поставить на учёт ТС. Если это доверенность - это большой риск покупателя, поскольку продавец остаётся владельцем и волен делать со своей собственностью что угодно.
[Исправлено: Victor Yang, 08.11.2021 - 20:21]
Lex:
Не каждый покупатель юридически образован. 2. Не каждый продавец чист на руку
Не каждый покупатель юридически образован. 2. Не каждый продавец чист на руку
Значит, имеет место мошенничество со стороны продавца. Но это не даёт права покупателю незаконно пользоваться автомобилем.
А "юридически необразованные" покупатели как додумались до такой схемы? Или в одну сторону они грамотные, а в другую - нет?
Цитата:
Lex:
Причина почему покупается ТС из-за бугра- не задумывался?
Причина почему покупается ТС из-за бугра- не задумывался?
Потому что законно ввезти ТС будет дороже. Это всегда так. А тут, по сути, контрабанда - она всегда была дешевле.
Цитата:
Lex:
4. Не у всех есть контакты владельца в РФ. На разборку? )
4. Не у всех есть контакты владельца в РФ. На разборку? )
Когда покупается подучетный товар и документы остаются у продавца - это проблемы покупателя. При продаже продавец обязан снять с учёта, а покупатель поставить на учёт ТС. Если это доверенность - это большой риск покупателя, поскольку продавец остаётся владельцем и волен делать со своей собственностью что угодно.
[Исправлено: Victor Yang, 08.11.2021 - 20:21]
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