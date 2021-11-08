Отправлено: - 18:55

111:



Цитата:Ну теперь у него много времени доказывать в мужском колективе в тюрьме и показывать себя мужиком.) Хотя чисто по человечески Убить слабую женщину разве это показатель настоящего мужика?. Плюнь, найди другую. Или как Я. Я клятву давал на свадьбе быть в радости и в горе с одной . Помру но клятву сдержу , теперь пользуюсь разными так называемыми РПЦ и прочеми.