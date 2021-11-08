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≡ «Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42784
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 12:33
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Приговор по делу жителя Аулиекольского района Эдуарда ГАЛЕЕВА, обвиняемого в убийстве своего друга Сергея Перервы, вынесли сегодня, 8 ноября, в СМУС Костанайской области.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Re: «Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об...
Отправлено: 08.11.21 - 12:33
#1
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Родственники сталкера чтоли поскандалили
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 12:33
#2
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Повтор

[Исправлено: abaika95, 08.11.2021 - 12:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4986
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 13:28
#3
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Зато останется мужиком..

[Исправлено: 111, 08.11.2021 - 13:29]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10717
Re: «Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об...
Отправлено: 08.11.21 - 18:55
#4
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Цитата:
111:

Ну теперь у него много времени доказывать в мужском колективе в тюрьме и показывать себя мужиком.) Хотя чисто по человечески Убить слабую женщину разве это показатель настоящего мужика?. Плюнь, найди другую. Или как Я. Я клятву давал на свадьбе быть в радости и в горе с одной . Помру но клятву сдержу , теперь пользуюсь разными так называемыми РПЦ и прочеми. :lol:
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