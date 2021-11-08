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35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42784
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 14:02
Об этом заявил сегодня, 8 ноября, заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОЙ на брифинге в ДП. По его словам, в Костанайской области сейчас находятся 7800 автомобилей, которые сняты с учёта в России. Цой вновь добавил, что данные о снятых с учёта авто полицейские получили от коллег из РФ.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4986
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:02
Из тысяч...
Ну это совсем ведь немного..
Ну это совсем ведь немного..
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:05
Вопрос
Откуда в МВД база машин которые сняли с учёта в РФ?
Российское МВД передало эти данные? Когда запрос был? Сколько российские полицейские по времени выдавливали все машины снятые с учёта и проданные в РК?И могут ли быть в этой базе ошибки ?
Откуда в МВД база машин которые сняли с учёта в РФ?
Российское МВД передало эти данные? Когда запрос был? Сколько российские полицейские по времени выдавливали все машины снятые с учёта и проданные в РК?И могут ли быть в этой базе ошибки ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1373
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:45
штрафстоянка - билет в один конец, кто-то з/частей поимеет
посадили одного человека на телефон отвечать? серьёзно? тут call-центр нужен)))
посадили одного человека на телефон отвечать? серьёзно? тут call-центр нужен)))
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 66
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:50
Цитата:
Полиция заявляет, что базу им предоставили коллеги из МВД РФ. Подробностей как именно они ее запросили нет. Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.
abaika95:
Откуда в МВД база машин которые сняли с учёта в РФ?
Откуда в МВД база машин которые сняли с учёта в РФ?
Полиция заявляет, что базу им предоставили коллеги из МВД РФ. Подробностей как именно они ее запросили нет. Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 249
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:57
Результат вот ну совсем никакой. По всей видимости, активность владельцев таких авто и сбор у акимата, немного охладили пыл полисмэнов.
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:09
Цитата:
Вот нашему ДП прежде чем идти на брифинг надо было в рабочем ключе выяснить все загвостки
Потомучто владельцы машин с российскими номерами справедливо недоумевают
Откуда у нашего МВД база машин снятых с учёта в России?
Это работа не одного дня чтобы их все выявить
Я не отрицаю что кого выявили те должны оплатить штраф и поставить машину на регистрацию если она действительно снята в России
Но как это докажут что она действительно там снята?
Когда вот не будет секретов,когда покажут базу с бланком от МВД РФ
Тогда 70% работы по пресечению бузы будет проведено
Георгий ГОВОРОВ:
Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.
Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.
Вот нашему ДП прежде чем идти на брифинг надо было в рабочем ключе выяснить все загвостки
Потомучто владельцы машин с российскими номерами справедливо недоумевают
Откуда у нашего МВД база машин снятых с учёта в России?
Это работа не одного дня чтобы их все выявить
Я не отрицаю что кого выявили те должны оплатить штраф и поставить машину на регистрацию если она действительно снята в России
Но как это докажут что она действительно там снята?
Когда вот не будет секретов,когда покажут базу с бланком от МВД РФ
Тогда 70% работы по пресечению бузы будет проведено
П
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.11.21
- Сообщений:
- 5
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:12
Раз так всё засекреченно и не дозвониться, значит липа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 500
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:35
Да давно надо было наводить порядок в этом хаусе! Не надо церемонится.Во дворе все у кого учёт РФ и проблемы поставили на стоянки теперь думку думают как быть. Значить знали что машины с проблемами.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 08.11.2021 - 15:38]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 08.11.2021 - 15:38]
П
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.11.21
- Сообщений:
- 5
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:40
Ишь ты кака правильная. Жаба давит? Даже на росучёт денег не хватает? И с чего ты взяла, чо у меня авто с проблемой? Обоснуй
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1189
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 16:21
Для интереса забил в Гугле "как снять с учёта машину в РФ?". Так чуть ли на первом месте стоит «предъявить скан договора купли-продажи в полицию " . Почему же тогда вместе с базой снятых с учёта машин не передали данные о договорах? Или наши не просили просто, теперь требуют у людей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4904
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 17:16
У меня авто с росучетом, так с чего начинать, куда идти???Я не собираюсь тягаться и опять ругаться с доблестными полисменами, пусть скажут куда идти и что делать? Я как законопослушный гражданин всё сделаю как надо, но если опять будут выносить мозг на ровном месте, я убью кого-нибудь...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10717
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 18:31
Цитата:
Ну как я понял . Надо просто поставить на учет в РФ на родственника Чужой врятли согласится. И тут уже как говорили если не дай бог конечно сложное ДТП то крайнего не найти .
сайлау курманов:
Ну как я понял . Надо просто поставить на учет в РФ на родственника Чужой врятли согласится. И тут уже как говорили если не дай бог конечно сложное ДТП то крайнего не найти .
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