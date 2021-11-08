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≡ 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42783
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 14:02
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Об этом заявил сегодня, 8 ноября, заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОЙ на брифинге в ДП. По его словам, в Костанайской области сейчас находятся 7800 автомобилей, которые сняты с учёта в России. Цой вновь добавил, что данные о снятых с учёта авто полицейские получили от коллег из РФ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4969
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:02
#1
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Из тысяч...
Ну это совсем ведь немного..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:05
#2
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Вопрос
Откуда в МВД база машин которые сняли с учёта в РФ?
Российское МВД передало эти данные? Когда запрос был? Сколько российские полицейские по времени выдавливали все машины снятые с учёта и проданные в РК?И могут ли быть в этой базе ошибки ?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1373
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:45
#3
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штрафстоянка - билет в один конец, кто-то з/частей поимеет
посадили одного человека на телефон отвечать? серьёзно? тут call-центр нужен)))
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
66
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:50
#4
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Цитата:
abaika95:
Откуда в МВД база машин которые сняли с учёта в РФ?

Полиция заявляет, что базу им предоставили коллеги из МВД РФ. Подробностей как именно они ее запросили нет. Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
249
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 14:57
#5
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Результат вот ну совсем никакой. По всей видимости, активность владельцев таких авто и сбор у акимата, немного охладили пыл полисмэнов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:09
#6
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.

Вот нашему ДП прежде чем идти на брифинг надо было в рабочем ключе выяснить все загвостки
Потомучто владельцы машин с российскими номерами справедливо недоумевают
Откуда у нашего МВД база машин снятых с учёта в России?
Это работа не одного дня чтобы их все выявить
Я не отрицаю что кого выявили те должны оплатить штраф и поставить машину на регистрацию если она действительно снята в России
Но как это докажут что она действительно там снята?
Когда вот не будет секретов,когда покажут базу с бланком от МВД РФ
Тогда 70% работы по пресечению бузы будет проведено
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П
§ Попутчик
(Пользователи)
Регистрация:
07.11.21
Сообщений:
5
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:12
#7
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Раз так всё засекреченно и не дозвониться, значит липа.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
499
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:35
#8
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Да давно надо было наводить порядок в этом хаусе! Не надо церемонится.Во дворе все у кого учёт РФ и проблемы поставили на стоянки теперь думку думают как быть. Значить знали что машины с проблемами.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 08.11.2021 - 15:38]
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П
§ Попутчик
(Пользователи)
Регистрация:
07.11.21
Сообщений:
5
35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на штрафстоянки в Костанайской области
Отправлено: 08.11.21 - 15:40
#9
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Ишь ты кака правильная. Жаба давит? Даже на росучёт денег не хватает? И с чего ты взяла, чо у меня авто с проблемой? Обоснуй
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1189
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 16:21
#10
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Для интереса забил в Гугле "как снять с учёта машину в РФ?". Так чуть ли на первом месте стоит «предъявить скан договора купли-продажи в полицию " . Почему же тогда вместе с базой снятых с учёта машин не передали данные о договорах? Или наши не просили просто, теперь требуют у людей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4904
Re: 35 машин, снятых с учета в России, уже отправили на...
Отправлено: 08.11.21 - 17:16
#11
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У меня авто с росучетом, так с чего начинать, куда идти???Я не собираюсь тягаться и опять ругаться с доблестными полисменами, пусть скажут куда идти и что делать? Я как законопослушный гражданин всё сделаю как надо, но если опять будут выносить мозг на ровном месте, я убью кого-нибудь...
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