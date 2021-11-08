Отправлено: - 15:09

Георгий ГОВОРОВ:

Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.

Цитата:Вот нашему ДП прежде чем идти на брифинг надо было в рабочем ключе выяснить все загвосткиПотомучто владельцы машин с российскими номерами справедливо недоумеваютОткуда у нашего МВД база машин снятых с учёта в России?Это работа не одного дня чтобы их все выявитьЯ не отрицаю что кого выявили те должны оплатить штраф и поставить машину на регистрацию если она действительно снята в РоссииНо как это докажут что она действительно там снята?Когда вот не будет секретов,когда покажут базу с бланком от МВД РФТогда 70% работы по пресечению бузы будет проведено