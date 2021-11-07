Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...

Отправлено: - 09:03

Вопрос логичный ведь, если армянские так зарегистрировали здесь, владельцы российский спрашивают - почему наши авто так же нельзя? Ну вот не заплатили они грабительский утилизационный сбор непонятно в карман к кому идущий, и что теперь? Лишить их имущества? Получается, государство, с одной стороны, обирает граждан этим побором, кто-то наживается, с другой стороны, десятилетие бездействует, не принимает никаких мер к запрещению эксплуатации незарегистрированных нигде авто, когда их оказалось по стране почти сто тысяч, начали карательную акцию... Дурно пахнет это всё.