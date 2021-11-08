Отправлено: - 14:50

abaika95:

Откуда в МВД база машин которые сняли с учёта в РФ?

Цитата:Полиция заявляет, что базу им предоставили коллеги из МВД РФ. Подробностей как именно они ее запросили нет. Запрашивало не наше ДП, а сотрудники министерства внутренних дел. Поэтому наверное наши правоохранители и не знают как они эти списки запрашивали.