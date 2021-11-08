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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 2 из 2«12
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:10
#16
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В 13 посту ещё одно оскорбление,провокация и пока не определились про слово на М
Осокорбление это или что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4946
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:10
#17
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Цитата:
alex_60:
ты опять не успел.

Цитата:
alex_60:
вот мой пост номер один от 30.12.20. начало ветки 5

Для тебя это как то важно и?
Меня два года не было и?
Как я мог опять не успеть?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:12
#18
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:14
#19
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Нет конечно польское слово бидло означает скот
У нас по казахски это будет Мал
Ну это уже будет явным оскорблением скота если применять его тут к некоторым электрикам
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:17
#20
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Цитата:
таноми52:
Мамбет - это исключительно казахское,

Загуглите творчество якутского репера Злого мамбета



[Исправлено: юля елиссева, 08.11.2021 - 14:18]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14503
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:25
#21
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Цитата:
Интересная реакция. Несколько дней назад было все примерно тоже самое - но тогда кидались только в меня.

Это началось гораздо раньше. Читать подобные диалоги вообще неприятно - будто в фекалии наступил. Я уже приводил сравнение с украинским Цензором послемайданной эпохи - там подобные комментарии и подобные ощущения. И я не смотрю кто в кого тут кидает - общее впечатление неприятное. Не форум, а болото какое-то. Только Марик разбавляет своими невинными фотографиями. Вот уж не думал что когда-нибудь буду рад фотографиям его быта.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:25
#22
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Цитата:
юля елиссева:
Загуглите творчество якутского репера Злого мамбет

О даже реперы есть
Якутине они россияне
Можно сказать даже русские
Русский мамбет
Вот щас иду по улице
Девушка славянской внешности проходит
Идёт с ребенком мат перемат
Сигарета в зубах в руке банка непонятно чего
Харкается
Быдло она? Не уверен
Быдло быдлчит и быкует на окружающих

Такая деревенщина (ментально)
Русская или белорусская неизвестно

[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.11.2021 - 14:40]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:27
#23
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Удивительное рядом
Ничего не разъяснили
Дождались провокации
Слово на М тут используют Все
Но почему-то банят только меня
Хотя я тоже разъясняю его использование в ключе котрый разрешило НГ ))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:32
#24
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Цитата:
Victor Yang:
Это началось гораздо раньше. Читать подобные диалоги вообще неприятно - будто в фекалии наступил.

Ну так что же ты вчера тут не морализаторствоВал? Когда один тут начал накидывать?
Дождался когда ему начнут отвечать в его ключе а ты опять завел песню ой как же мы докатились до жизни такой))
Так и докатились пока администрация четко не пропишет что можно а что нельзя и пока не перестанет попускать (привет Алекс твое любимое слово) провокаторам так и будет и ещё хуже что на форум никто не зайдет)
Видать редакция этого и добивается
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:36
#25
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Сейчас увидим фантастический номер
Как набрать 300 коментов за пол часа чтобы ко вторнику вернули ПП)
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
801
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:36
#26
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Цитата:
abaika95:
разъясните можно использовать слова на М и на Х тут? И в какой коннотации?

Нельзя. Ни в какой. Честно говоря, надоело уже. Мы уважаем ваше право на общение друг с другом, но то, во что оно превратилось, уже явно вредит сайту
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
801
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:38
#27
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Цитата:
111:
За провокации и оскорбления за глаза, когда будете применять санкции?

Если это не нарушает правил сайта - сразу после жалобы того, кто считает себя оскрбленным
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 15:02
#28
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 15:03
#29
Комментарий проходит проверку.
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