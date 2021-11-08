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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:10
В 13 посту ещё одно оскорбление,провокация и пока не определились про слово на М
Осокорбление это или что?
Осокорбление это или что?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4946
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:10
Цитата:
Цитата:
Для тебя это как то важно и?
Меня два года не было и?
Как я мог опять не успеть?
alex_60:
ты опять не успел.
ты опять не успел.
Цитата:
alex_60:
вот мой пост номер один от 30.12.20. начало ветки 5
вот мой пост номер один от 30.12.20. начало ветки 5
Для тебя это как то важно и?
Меня два года не было и?
Как я мог опять не успеть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:12
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:14
Нет конечно польское слово бидло означает скот
У нас по казахски это будет Мал
Ну это уже будет явным оскорблением скота если применять его тут к некоторым электрикам
У нас по казахски это будет Мал
Ну это уже будет явным оскорблением скота если применять его тут к некоторым электрикам
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:17
Цитата:
Загуглите творчество якутского репера Злого мамбета
[Исправлено: юля елиссева, 08.11.2021 - 14:18]
таноми52:
Мамбет - это исключительно казахское,
Мамбет - это исключительно казахское,
Загуглите творчество якутского репера Злого мамбета
[Исправлено: юля елиссева, 08.11.2021 - 14:18]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14503
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:25
Цитата:
Это началось гораздо раньше. Читать подобные диалоги вообще неприятно - будто в фекалии наступил. Я уже приводил сравнение с украинским Цензором послемайданной эпохи - там подобные комментарии и подобные ощущения. И я не смотрю кто в кого тут кидает - общее впечатление неприятное. Не форум, а болото какое-то. Только Марик разбавляет своими невинными фотографиями. Вот уж не думал что когда-нибудь буду рад фотографиям его быта.
Интересная реакция. Несколько дней назад было все примерно тоже самое - но тогда кидались только в меня.
Это началось гораздо раньше. Читать подобные диалоги вообще неприятно - будто в фекалии наступил. Я уже приводил сравнение с украинским Цензором послемайданной эпохи - там подобные комментарии и подобные ощущения. И я не смотрю кто в кого тут кидает - общее впечатление неприятное. Не форум, а болото какое-то. Только Марик разбавляет своими невинными фотографиями. Вот уж не думал что когда-нибудь буду рад фотографиям его быта.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:25
Цитата:
О даже реперы есть
Якутине они россияне
Можно сказать даже русские
Русский мамбет
Вот щас иду по улице
Девушка славянской внешности проходит
Идёт с ребенком мат перемат
Сигарета в зубах в руке банка непонятно чего
Харкается
Быдло она? Не уверен
Быдло быдлчит и быкует на окружающих
Такая деревенщина (ментально)
Русская или белорусская неизвестно
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.11.2021 - 14:40]
юля елиссева:
Загуглите творчество якутского репера Злого мамбет
Загуглите творчество якутского репера Злого мамбет
О даже реперы есть
Якутине они россияне
Можно сказать даже русские
Русский мамбет
Вот щас иду по улице
Девушка славянской внешности проходит
Идёт с ребенком мат перемат
Сигарета в зубах в руке банка непонятно чего
Харкается
Быдло она? Не уверен
Быдло быдлчит и быкует на окружающих
Такая деревенщина (ментально)
Русская или белорусская неизвестно
[Исправлено: Тимур Гафуров, 08.11.2021 - 14:40]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:27
Удивительное рядом
Ничего не разъяснили
Дождались провокации
Слово на М тут используют Все
Но почему-то банят только меня
Хотя я тоже разъясняю его использование в ключе котрый разрешило НГ ))
Ничего не разъяснили
Дождались провокации
Слово на М тут используют Все
Но почему-то банят только меня
Хотя я тоже разъясняю его использование в ключе котрый разрешило НГ ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:32
Цитата:
Ну так что же ты вчера тут не морализаторствоВал? Когда один тут начал накидывать?
Дождался когда ему начнут отвечать в его ключе а ты опять завел песню ой как же мы докатились до жизни такой))
Так и докатились пока администрация четко не пропишет что можно а что нельзя и пока не перестанет попускать (привет Алекс твое любимое слово) провокаторам так и будет и ещё хуже что на форум никто не зайдет)
Видать редакция этого и добивается
Victor Yang:
Это началось гораздо раньше. Читать подобные диалоги вообще неприятно - будто в фекалии наступил.
Это началось гораздо раньше. Читать подобные диалоги вообще неприятно - будто в фекалии наступил.
Ну так что же ты вчера тут не морализаторствоВал? Когда один тут начал накидывать?
Дождался когда ему начнут отвечать в его ключе а ты опять завел песню ой как же мы докатились до жизни такой))
Так и докатились пока администрация четко не пропишет что можно а что нельзя и пока не перестанет попускать (привет Алекс твое любимое слово) провокаторам так и будет и ещё хуже что на форум никто не зайдет)
Видать редакция этого и добивается
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:36
Сейчас увидим фантастический номер
Как набрать 300 коментов за пол часа чтобы ко вторнику вернули ПП)
Как набрать 300 коментов за пол часа чтобы ко вторнику вернули ПП)
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 801
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:36
Цитата:
Нельзя. Ни в какой. Честно говоря, надоело уже. Мы уважаем ваше право на общение друг с другом, но то, во что оно превратилось, уже явно вредит сайту
abaika95:
разъясните можно использовать слова на М и на Х тут? И в какой коннотации?
разъясните можно использовать слова на М и на Х тут? И в какой коннотации?
Нельзя. Ни в какой. Честно говоря, надоело уже. Мы уважаем ваше право на общение друг с другом, но то, во что оно превратилось, уже явно вредит сайту
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 801
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 14:38
Цитата:
Если это не нарушает правил сайта - сразу после жалобы того, кто считает себя оскрбленным
111:
За провокации и оскорбления за глаза, когда будете применять санкции?
За провокации и оскорбления за глаза, когда будете применять санкции?
Если это не нарушает правил сайта - сразу после жалобы того, кто считает себя оскрбленным
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 15:02
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.11.21 - 15:03
Комментарий проходит проверку.
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