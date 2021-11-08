Отправлено: - 14:25

Интересная реакция. Несколько дней назад было все примерно тоже самое - но тогда кидались только в меня.

Цитата:Это началось гораздо раньше. Читать подобные диалоги вообще неприятно - будто в фекалии наступил. Я уже приводил сравнение с украинским Цензором послемайданной эпохи - там подобные комментарии и подобные ощущения. И я не смотрю кто в кого тут кидает - общее впечатление неприятное. Не форум, а болото какое-то. Только Марик разбавляет своими невинными фотографиями. Вот уж не думал что когда-нибудь буду рад фотографиям его быта.