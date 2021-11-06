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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42782
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.
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- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8235
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 19:40
Цитата:
Обсираеш здесь только ты ,от тебя воняет за версту на этом форуме.
Я никого не обсираю,а веду дисскусию и в деликатной форме высказываю свою точку зрения.
Цитата:
Я не пойму к чему ты это написал?
Если у человека нет дачи или он не хочет работать на земле,он лодырь и олигарх?
Ты сам картошечку в Терре закупаешь ,чё не пашешь то на даче?
Кстати Йенг,Макркс,111,Алехандер,Витал они все написали что дача это нецелесообразно,так я один олигарх или они то же?
[Исправлено: Добринцофф, 07.11.2021 - 19:42]
alex_60:
зачем ты их обсираешь постоянно.
зачем ты их обсираешь постоянно.
Обсираеш здесь только ты ,от тебя воняет за версту на этом форуме.
Я никого не обсираю,а веду дисскусию и в деликатной форме высказываю свою точку зрения.
Цитата:
alex_60:
от сумы.... не зарекайся.
от сумы.... не зарекайся.
Я не пойму к чему ты это написал?
Если у человека нет дачи или он не хочет работать на земле,он лодырь и олигарх?
Ты сам картошечку в Терре закупаешь ,чё не пашешь то на даче?
Кстати Йенг,Макркс,111,Алехандер,Витал они все написали что дача это нецелесообразно,так я один олигарх или они то же?
[Исправлено: Добринцофф, 07.11.2021 - 19:42]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 19:49
Комментарий удален модератором.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 19:57
Ну вот..
Классовая война..
Бей и отбирай у богатых..
Виноватые найдутся у бедного народа всегда..
Причем богатых и олигархов народ не тронет..
Кишка тонка..
Тронут таких как Добринцов..
[Исправлено: 111, 07.11.2021 - 19:58]
Классовая война..
Бей и отбирай у богатых..
Виноватые найдутся у бедного народа всегда..
Причем богатых и олигархов народ не тронет..
Кишка тонка..
Тронут таких как Добринцов..
[Исправлено: 111, 07.11.2021 - 19:58]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:00
Бедные бедные люди, с этим министром..
Это же так надо, на 50 тысяч выживать..
Вот и идет потихоньку - Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с хозяевами парикмахеских, магазинчиков мелких, кафешек..
Это же так надо, на 50 тысяч выживать..
Вот и идет потихоньку - Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с хозяевами парикмахеских, магазинчиков мелких, кафешек..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:03
А тут еще я с пиццей из моцарелы...
Между прочим когда брал моцарелу, на 35 тысяч за раз ушло..
Три чека на розыгрыш хундая дали..
Между прочим когда брал моцарелу, на 35 тысяч за раз ушло..
Три чека на розыгрыш хундая дали..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10715
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:06
Цитата:
111:Ты тоже не раслабляйся . Вас тоже будут раскулачивать С меня то че взять?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:08
Цитата:
У тебя квартира есть..
Хорошие деньги, можно ее продать и поделить между бедными по 50 тысяч..
У кого то и квартиры то нет, а их большинство..
Vit:
Вас тоже будут раскулачивать С меня то че взять?
Вас тоже будут раскулачивать С меня то че взять?
У тебя квартира есть..
Хорошие деньги, можно ее продать и поделить между бедными по 50 тысяч..
У кого то и квартиры то нет, а их большинство..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:46
о, барыга теперь хороший мальчик. пожаловался.
уважаемый. кем?
уважаемый. кем?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:54
уважаемый здесь один Дракон.
со стороны форумчан.
остальные диваны заносили
водитель из америки.
вообще казус.
со стороны форумчан.
остальные диваны заносили
водитель из америки.
вообще казус.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 22:22
Цитата:
Не могу утверждать за дачу, так как у меня приусадебный участок около дома 2 сотки. Если избавляться от него, то только вместе с домом, или цветочки сажать. Это скорее хобби и развлечение, нежели необходимость содержать ради выживания. В нашей стране в последние 20 лет держать хозяйство хоть животных, хоть приусадебное - убыточно и невыгодно. Утверждать обратное самообман и попытка обмануть других. Либо наивность. Это не выгодно в плане прибыли. Но как хобби - пожалуйста. Насчёт отдыха тоже сомнительно. Как в анекдоте: купили дачу для отдыха. - и что, отдыхаете? - да, когда на дачу не ездим.
Тяжкий, неблагодарный труд.
Лучше уж где-то в другом месте денег заработать и всё купить. И без червей, и без радикулита
Добринцофф:
они все написали что дача это нецелесообразно
они все написали что дача это нецелесообразно
Не могу утверждать за дачу, так как у меня приусадебный участок около дома 2 сотки. Если избавляться от него, то только вместе с домом, или цветочки сажать. Это скорее хобби и развлечение, нежели необходимость содержать ради выживания. В нашей стране в последние 20 лет держать хозяйство хоть животных, хоть приусадебное - убыточно и невыгодно. Утверждать обратное самообман и попытка обмануть других. Либо наивность. Это не выгодно в плане прибыли. Но как хобби - пожалуйста. Насчёт отдыха тоже сомнительно. Как в анекдоте: купили дачу для отдыха. - и что, отдыхаете? - да, когда на дачу не ездим.
Тяжкий, неблагодарный труд.
Лучше уж где-то в другом месте денег заработать и всё купить. И без червей, и без радикулита
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 501
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 00:01
Цитата:
Я знаю людей, которые живут только с дачи. И при этом нигде не работают.
Правда, там и участки от 12 до 20 соток.Цитата:
Не все могут, и не все хотят зарабатывать в другом месте.
И не все на даче только работают. Некоторые только отдыхают. Как наши соседи.
Отгрохали трёхэтажный дом с верандой (третий этаж большая мансарда).
Немного ягоды для детей. Для них же бассейн. Музыка, шашлыки...
А тепличные и привозные помидоры и яблоки мы не берём. Невкусные. Так и ждём своих.
Бананы с мандаринами покупаем.
А вообще растёт всё прекрасно. Земля и растения чувствуют, когда к ним с душой.
[Исправлено: serg kost, 08.11.2021 - 00:04]
Alehander:
Это не выгодно в плане прибыли.
Это не выгодно в плане прибыли.
Я знаю людей, которые живут только с дачи. И при этом нигде не работают.
Правда, там и участки от 12 до 20 соток.Цитата:
Alehander:
Лучше уж где-то в другом месте денег заработать и всё купить. И без червей, и без радикулита
Лучше уж где-то в другом месте денег заработать и всё купить. И без червей, и без радикулита
Не все могут, и не все хотят зарабатывать в другом месте.
И не все на даче только работают. Некоторые только отдыхают. Как наши соседи.
Отгрохали трёхэтажный дом с верандой (третий этаж большая мансарда).
Немного ягоды для детей. Для них же бассейн. Музыка, шашлыки...
А тепличные и привозные помидоры и яблоки мы не берём. Невкусные. Так и ждём своих.
Бананы с мандаринами покупаем.
А вообще растёт всё прекрасно. Земля и растения чувствуют, когда к ним с душой.
[Исправлено: serg kost, 08.11.2021 - 00:04]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 09:04
Цитата:
Ну так это уже ферма, не любители, а профессионалы
Цитата:
Отгрохали трёхэтажный дом с верандой
Сдается мне, что дача у них не основной источник дохода, и что питаются они не на 60000 тысяч.
Пишу про себя. Да с моих двух соток, на нашу семью из двух человек, продуктов мы наберём. Но сам же я и посчитал, что те 80000 тысяч которые я туда вложил, с по́том, я мог бы просто потратить на продукты, закупив всё что нужно осенью. А этим жарким летом - неурожай.
Цитата:
Ну тогда и на даче они будут только бухать, или вряд-ли что-то выращивать, да у тех кто не хочет работать и дачи-то нет. Дачу имеют трудоголики...или она их
serg kost:
Правда, там и участки от 12 до 20 соток.
Правда, там и участки от 12 до 20 соток.
Ну так это уже ферма, не любители, а профессионалы
Цитата:
Отгрохали трёхэтажный дом с верандой
Сдается мне, что дача у них не основной источник дохода, и что питаются они не на 60000 тысяч.
Пишу про себя. Да с моих двух соток, на нашу семью из двух человек, продуктов мы наберём. Но сам же я и посчитал, что те 80000 тысяч которые я туда вложил, с по́том, я мог бы просто потратить на продукты, закупив всё что нужно осенью. А этим жарким летом - неурожай.
Цитата:
Не все могут, и не все хотят зарабатывать
Ну тогда и на даче они будут только бухать, или вряд-ли что-то выращивать, да у тех кто не хочет работать и дачи-то нет. Дачу имеют трудоголики...или она их
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7884
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 09:11
Цитата:
Как и бить себя тяпкой в грудь, что работа на земле не выгодна экономически...
Прям все тысячи дачников дураки, а я один с 2-мя сотками такой умный.
Ежегодные вложения в 4-6 сотки с разумным подходом окупают себя с лихвой... даже спорить не охота.
Просто надо любить это дело, а не искать причины.
Alehander:
Утверждать обратное самообман и попытка обмануть других.
Утверждать обратное самообман и попытка обмануть других.
Как и бить себя тяпкой в грудь, что работа на земле не выгодна экономически...
Прям все тысячи дачников дураки, а я один с 2-мя сотками такой умный.
Ежегодные вложения в 4-6 сотки с разумным подходом окупают себя с лихвой... даже спорить не охота.
Просто надо любить это дело, а не искать причины.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 501
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 10:56
Дача не нужна тем, кто хорошо зарабатывает. Если только для отдыха, о чём я и писал.
Дача не нужна тем, у которых лень вперёд них родилась. Или у кого руки не из того места.
Но многим она нужна по разным причинам. Это занятие и стимул для жизни у стариков-родителей, и отдых от основной работы с шашлыками и посиделками с друзьями, и радость от выращенного собственными руками.
Люди разные. Не всем нужно много денег, или валяться на диване. И это хорошо.
Дача не нужна тем, у которых лень вперёд них родилась. Или у кого руки не из того места.
Но многим она нужна по разным причинам. Это занятие и стимул для жизни у стариков-родителей, и отдых от основной работы с шашлыками и посиделками с друзьями, и радость от выращенного собственными руками.
Люди разные. Не всем нужно много денег, или валяться на диване. И это хорошо.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 13:38
Цитата:
Вот здесь со всем согласен.
Но это всё про дачи ))
Как же про слова министра?
serg kost:
Дача не нужна тем
Дача не нужна тем
Вот здесь со всем согласен.
Но это всё про дачи ))
Как же про слова министра?
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