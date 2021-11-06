Отправлено: - 09:04

serg kost:

Правда, там и участки от 12 до 20 соток.



Отгрохали трёхэтажный дом с верандой

Не все могут, и не все хотят зарабатывать

Цитата:Ну так это уже ферма, не любители, а профессионалыЦитата:Сдается мне, что дача у них не основной источник дохода, и что питаются они не на 60000 тысяч.Пишу про себя. Да с моих двух соток, на нашу семью из двух человек, продуктов мы наберём. Но сам же я и посчитал, что те 80000 тысяч которые я туда вложил, с по́том, я мог бы просто потратить на продукты, закупив всё что нужно осенью. А этим жарким летом - неурожай.Цитата:Ну тогда и на даче они будут только бухать, или вряд-ли что-то выращивать, да у тех кто не хочет работать и дачи-то нет. Дачу имеют трудоголики...или она их