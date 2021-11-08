Отправлено: - 10:46

maxsaf:

Прискорбно, что ты боишься ответить, что тебе конкретно так не понравилось. Или все таки ответишь? Тогда я тебе напомню одну аналогичную ситуацию, и ты снова сдуешься. Поэтому просто молчи.

alex_60:

но тема мамбетов не раскрыта. почему то они бесятся от этого, эти трое.

alex_60:

ничего нового. редакция хлопает в ладоши, трафик растет. дурдом шоу работает .

alex_60:

и шпикам тоже, пусть официально зарегистрируется как шпик,и несет ответственность как представитель. а то просто провокатор и шпик одновременно. хорощо устроился.

Цитата:Бедный ГогаКак не зайдет то сразу посылаютЦитата:Почему трое если вас тут двое покаТы и драконМамбичи Цитата:Я очень рад что редакция через твоих родственников способствует деградации форума))Цитата:СогласенТогда ты официально запишись тут как представитель редакцииГога кто там у него из родственников дает ему разрешение на писанину всякую?)