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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13741
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 09:30
#15061
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Цитата:
alex_60: как можно таким разрешать вообще здесь присутствовать?
Надо провести переаттестацию форумчан, со справками от нарколога и из дурки. Думаю, кое-кто отсеется))

Цитата:
alex_60: а то просто провокатор и шпик одновременно.
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься? :-o

[Исправлено: maxsaf, 08.11.2021 - 09:35]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 09:39
#15062
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Цитата:
maxsaf:
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?


мало того.
он еще и представитель
беглого преступника ,на которого уголовное дело заведено.

[Исправлено: alex_60, 08.11.2021 - 10:52]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 09:40
#15063
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и за пропаганду зоофилии на форуме
надо тоже строго привлекать.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
499
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:38
#15064
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Цитата:
maxsaf:
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?

Самозваному представителю власти?
И самозваному психологу?
Только такому и можно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:42
#15065
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Цитата:
alex_60:
беглово преступника

Мамбет даже на своем языке плохо пишет)
Цитата:
serg kost:
Самозваному представителю власти? И самозваному психологу? Только такому и можно.

Мне все можно
А ты терпи
Цитата:
maxsaf:
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?

А зачем тогда власть нужна?))
Цитата:
alex_60:
и за пропаганду зоофилии на форуме надо тоже строго привлекать.

Поэтому и не пропагандируй её
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:46
#15066
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Цитата:
maxsaf:
Прискорбно, что ты боишься ответить, что тебе конкретно так не понравилось. Или все таки ответишь? Тогда я тебе напомню одну аналогичную ситуацию, и ты снова сдуешься. Поэтому просто молчи.

Бедный Гога
Как не зайдет то сразу посылают
Цитата:
alex_60:
но тема мамбетов не раскрыта. почему то они бесятся от этого, эти трое.

Почему трое если вас тут двое пока
Ты и дракон
Мамбичи Цитата:
alex_60:
ничего нового. редакция хлопает в ладоши, трафик растет. дурдом шоу работает .

Я очень рад что редакция через твоих родственников способствует деградации форума))
Цитата:
alex_60:
и шпикам тоже, пусть официально зарегистрируется как шпик,и несет ответственность как представитель. а то просто провокатор и шпик одновременно. хорощо устроился.

Согласен
Тогда ты официально запишись тут как представитель редакции
Гога кто там у него из родственников дает ему разрешение на писанину всякую?)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:48
#15067
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шапито заработало.
где второй?

[Исправлено: alex_60, 08.11.2021 - 10:49]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:54
#15068
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да, тема мамбетов абайка95 просто возбуждает.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
499
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:27
#15069
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Цитата:
abaika95:
А ты терпи

Терплю иногда, чтобы над тобой в голос не смеяться.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:37
#15070
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Цитата:
maxsaf:
як

Ну мне сказали, что я хохол
---
А разве не так?! Нудный хохол.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:47
#15071
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Цитата:
alex_60:
шапито заработало. где второй?

Где дракон?
Цитата:
alex_60:
да, тема мамбетов абайка95 просто возбуждает.

Всегда люблю легализовано тебя поосокорблять
А ты и сделать ничего не можешь)
Русские Мамбеты они такие
Цитата:
serg kost:
Терплю иногда, чтобы над тобой в голос не смеяться

А ты посмейся
Смеяться лучше чем плакать когда читаешь твой бред и очередное враньё)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:50
#15072
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Серпентарий открыт. Модераторам глубоко по..., на свои же правила.Деградация полнейшая...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:52
#15073
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Цитата:
drakon:
Истину - глаголишь. Свинокомлексов вам - понастроили

Да тут объективно
Русские пришли-свинарники принесли
Спасибо им за это
Я даже не против установки какого-нибудь памятника Дружеского
Русский свинопас держащий свинью и рядом как брат помощник Казахский чабан с ягненком
Такой памятник имел бы эффект на сознание населения
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:52
#15074
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Или некоторым позволено всё?! Без последствий.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:54
#15075
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Модераторам глубоко по..., на свои же правила.Деградация полнейшая

А что такого?
Вроде запрет сняли
Мамбет и хохол не осокорбление на форуме считается
Русские хохлы и русские мамбеты рады должны быть
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