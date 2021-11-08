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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13741
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 09:30
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2021 - 09:35]
alex_60: как можно таким разрешать вообще здесь присутствовать?Надо провести переаттестацию форумчан, со справками от нарколога и из дурки. Думаю, кое-кто отсеется))
Цитата:
alex_60: а то просто провокатор и шпик одновременно.А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2021 - 09:35]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 09:39
Цитата:
мало того.
он еще и представитель
беглого преступника ,на которого уголовное дело заведено.
[Исправлено: alex_60, 08.11.2021 - 10:52]
maxsaf:
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?
мало того.
он еще и представитель
беглого преступника ,на которого уголовное дело заведено.
[Исправлено: alex_60, 08.11.2021 - 10:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 09:40
и за пропаганду зоофилии на форуме
надо тоже строго привлекать.
надо тоже строго привлекать.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 499
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:38
Цитата:
Самозваному представителю власти?
И самозваному психологу?
Только такому и можно.
maxsaf:
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?
Самозваному представителю власти?
И самозваному психологу?
Только такому и можно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:42
Цитата:
Мамбет даже на своем языке плохо пишет)
Цитата:
Мне все можно
А ты терпи
Цитата:
А зачем тогда власть нужна?))
Цитата:
Поэтому и не пропагандируй её
alex_60:
беглово преступника
беглово преступника
Мамбет даже на своем языке плохо пишет)
Цитата:
serg kost:
Самозваному представителю власти? И самозваному психологу? Только такому и можно.
Самозваному представителю власти? И самозваному психологу? Только такому и можно.
Мне все можно
А ты терпи
Цитата:
maxsaf:
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?
А вообще представителю власти разве можно подстрекательством заниматься?
А зачем тогда власть нужна?))
Цитата:
alex_60:
и за пропаганду зоофилии на форуме надо тоже строго привлекать.
и за пропаганду зоофилии на форуме надо тоже строго привлекать.
Поэтому и не пропагандируй её
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:46
Цитата:
Бедный Гога
Как не зайдет то сразу посылают
Цитата:
Почему трое если вас тут двое пока
Ты и дракон
Мамбичи Цитата:
Я очень рад что редакция через твоих родственников способствует деградации форума))
Цитата:
Согласен
Тогда ты официально запишись тут как представитель редакции
Гога кто там у него из родственников дает ему разрешение на писанину всякую?)
maxsaf:
Прискорбно, что ты боишься ответить, что тебе конкретно так не понравилось. Или все таки ответишь? Тогда я тебе напомню одну аналогичную ситуацию, и ты снова сдуешься. Поэтому просто молчи.
Прискорбно, что ты боишься ответить, что тебе конкретно так не понравилось. Или все таки ответишь? Тогда я тебе напомню одну аналогичную ситуацию, и ты снова сдуешься. Поэтому просто молчи.
Бедный Гога
Как не зайдет то сразу посылают
Цитата:
alex_60:
но тема мамбетов не раскрыта. почему то они бесятся от этого, эти трое.
но тема мамбетов не раскрыта. почему то они бесятся от этого, эти трое.
Почему трое если вас тут двое пока
Ты и дракон
Мамбичи Цитата:
alex_60:
ничего нового. редакция хлопает в ладоши, трафик растет. дурдом шоу работает .
ничего нового. редакция хлопает в ладоши, трафик растет. дурдом шоу работает .
Я очень рад что редакция через твоих родственников способствует деградации форума))
Цитата:
alex_60:
и шпикам тоже, пусть официально зарегистрируется как шпик,и несет ответственность как представитель. а то просто провокатор и шпик одновременно. хорощо устроился.
и шпикам тоже, пусть официально зарегистрируется как шпик,и несет ответственность как представитель. а то просто провокатор и шпик одновременно. хорощо устроился.
Согласен
Тогда ты официально запишись тут как представитель редакции
Гога кто там у него из родственников дает ему разрешение на писанину всякую?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:48
шапито заработало.
где второй?
[Исправлено: alex_60, 08.11.2021 - 10:49]
где второй?
[Исправлено: alex_60, 08.11.2021 - 10:49]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 10:54
да, тема мамбетов абайка95 просто возбуждает.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 499
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:27
Цитата:
Терплю иногда, чтобы над тобой в голос не смеяться.
abaika95:
А ты терпи
А ты терпи
Терплю иногда, чтобы над тобой в голос не смеяться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:37
Цитата:
Ну мне сказали, что я хохол
---
А разве не так?! Нудный хохол.
maxsaf:
як
як
Ну мне сказали, что я хохол
---
А разве не так?! Нудный хохол.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:47
Цитата:
Где дракон?
Цитата:
Всегда люблю легализовано тебя поосокорблять
А ты и сделать ничего не можешь)
Русские Мамбеты они такие
Цитата:
А ты посмейся
Смеяться лучше чем плакать когда читаешь твой бред и очередное враньё)
alex_60:
шапито заработало. где второй?
шапито заработало. где второй?
Где дракон?
Цитата:
alex_60:
да, тема мамбетов абайка95 просто возбуждает.
да, тема мамбетов абайка95 просто возбуждает.
Всегда люблю легализовано тебя поосокорблять
А ты и сделать ничего не можешь)
Русские Мамбеты они такие
Цитата:
serg kost:
Терплю иногда, чтобы над тобой в голос не смеяться
Терплю иногда, чтобы над тобой в голос не смеяться
А ты посмейся
Смеяться лучше чем плакать когда читаешь твой бред и очередное враньё)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:50
Серпентарий открыт. Модераторам глубоко по..., на свои же правила.Деградация полнейшая...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:52
Цитата:
Да тут объективно
Русские пришли-свинарники принесли
Спасибо им за это
Я даже не против установки какого-нибудь памятника Дружеского
Русский свинопас держащий свинью и рядом как брат помощник Казахский чабан с ягненком
Такой памятник имел бы эффект на сознание населения
drakon:
Истину - глаголишь. Свинокомлексов вам - понастроили
Истину - глаголишь. Свинокомлексов вам - понастроили
Да тут объективно
Русские пришли-свинарники принесли
Спасибо им за это
Я даже не против установки какого-нибудь памятника Дружеского
Русский свинопас держащий свинью и рядом как брат помощник Казахский чабан с ягненком
Такой памятник имел бы эффект на сознание населения
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:52
Или некоторым позволено всё?! Без последствий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10980
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.11.21 - 11:54
Цитата:
А что такого?
Вроде запрет сняли
Мамбет и хохол не осокорбление на форуме считается
Русские хохлы и русские мамбеты рады должны быть
Уже не ваш земляк:
Модераторам глубоко по..., на свои же правила.Деградация полнейшая
Модераторам глубоко по..., на свои же правила.Деградация полнейшая
А что такого?
Вроде запрет сняли
Мамбет и хохол не осокорбление на форуме считается
Русские хохлы и русские мамбеты рады должны быть
-
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