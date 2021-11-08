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В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
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