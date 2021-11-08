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≡  В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42780
В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
Отправлено: 08.11.21 - 10:59
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7 ноября в Нур-Султане группа женщин провела митинг перед зданием министерства труда с требованием снизить пенсионный возраст. Они держали плакаты, призывающие «амнистировать женщин к 30-летию независимости» и «снизить пенсионный возраст до 58 лет».
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Re: В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний...
Отправлено: 08.11.21 - 10:59
#1
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да, надо женщинам снизить.
кто работал и работает.
кто не работает- налог на таких установить.
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