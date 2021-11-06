Отправлено: - 00:01

Alehander:

Это не выгодно в плане прибыли.

Alehander:

Лучше уж где-то в другом месте денег заработать и всё купить. И без червей, и без радикулита

[Исправлено: serg kost, 08.11.2021 - 00:04]

Цитата:Я знаю людей, которые живут только с дачи. И при этом нигде не работают.Правда, там и участки от 12 до 20 соток.Цитата:Не все могут, и не все хотят зарабатывать в другом месте.И не все на даче только работают. Некоторые только отдыхают. Как наши соседи.Отгрохали трёхэтажный дом с верандой (третий этаж большая мансарда).Немного ягоды для детей. Для них же бассейн. Музыка, шашлыки...А тепличные и привозные помидоры и яблоки мы не берём. Невкусные. Так и ждём своих.Бананы с мандаринами покупаем.А вообще растёт всё прекрасно. Земля и растения чувствуют, когда к ним с душой.