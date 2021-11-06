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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42780
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
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Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8235
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 19:40
#60
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Цитата:
alex_60:
зачем ты их обсираешь постоянно.

Обсираеш здесь только ты ,от тебя воняет за версту на этом форуме.
Я никого не обсираю,а веду дисскусию и в деликатной форме высказываю свою точку зрения.
Цитата:
alex_60:
от сумы.... не зарекайся.

Я не пойму к чему ты это написал?
Если у человека нет дачи или он не хочет работать на земле,он лодырь и олигарх?
Ты сам картошечку в Терре закупаешь ,чё не пашешь то на даче?
Кстати Йенг,Макркс,111,Алехандер,Витал они все написали что дача это нецелесообразно,так я один олигарх или они то же?

[Исправлено: Добринцофф, 07.11.2021 - 19:42]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 19:49
#61
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4934
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 19:57
#62
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Ну вот..
Классовая война..
Бей и отбирай у богатых..
Виноватые найдутся у бедного народа всегда..
Причем богатых и олигархов народ не тронет..
Кишка тонка..
Тронут таких как Добринцов..

[Исправлено: 111, 07.11.2021 - 19:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4934
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:00
#63
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Бедные бедные люди, с этим министром..
Это же так надо, на 50 тысяч выживать..
Вот и идет потихоньку - Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с хозяевами парикмахеских, магазинчиков мелких, кафешек..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4934
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:03
#64
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А тут еще я с пиццей из моцарелы...
Между прочим когда брал моцарелу, на 35 тысяч за раз ушло..
Три чека на розыгрыш хундая дали..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10715
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:06
#65
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Цитата:
111:
Ты тоже не раслабляйся . Вас тоже будут раскулачивать С меня то че взять? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4934
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:08
#66
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Цитата:
Vit:
Вас тоже будут раскулачивать С меня то че взять?

У тебя квартира есть..
Хорошие деньги, можно ее продать и поделить между бедными по 50 тысяч..
У кого то и квартиры то нет, а их большинство..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:46
#67
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о, барыга теперь хороший мальчик. пожаловался.
уважаемый. кем?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14016
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 20:54
#68
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уважаемый здесь один Дракон.
со стороны форумчан.
остальные диваны заносили
водитель из америки.
вообще казус.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
82
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 22:22
#69
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Цитата:
Добринцофф:
они все написали что дача это нецелесообразно

Не могу утверждать за дачу, так как у меня приусадебный участок около дома 2 сотки. Если избавляться от него, то только вместе с домом, или цветочки сажать. Это скорее хобби и развлечение, нежели необходимость содержать ради выживания. В нашей стране в последние 20 лет держать хозяйство хоть животных, хоть приусадебное - убыточно и невыгодно. Утверждать обратное самообман и попытка обмануть других. Либо наивность. Это не выгодно в плане прибыли. Но как хобби - пожалуйста. Насчёт отдыха тоже сомнительно. Как в анекдоте: купили дачу для отдыха. - и что, отдыхаете? - да, когда на дачу не ездим.
Тяжкий, неблагодарный труд.
Лучше уж где-то в другом месте денег заработать и всё купить. И без червей, и без радикулита
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
499
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 00:01
#70
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Цитата:
Alehander:
Это не выгодно в плане прибыли.

Я знаю людей, которые живут только с дачи. И при этом нигде не работают.
Правда, там и участки от 12 до 20 соток.Цитата:
Alehander:
Лучше уж где-то в другом месте денег заработать и всё купить. И без червей, и без радикулита

Не все могут, и не все хотят зарабатывать в другом месте.
И не все на даче только работают. Некоторые только отдыхают. Как наши соседи.
Отгрохали трёхэтажный дом с верандой (третий этаж большая мансарда).
Немного ягоды для детей. Для них же бассейн. Музыка, шашлыки...
А тепличные и привозные помидоры и яблоки мы не берём. Невкусные. Так и ждём своих.
Бананы с мандаринами покупаем.
А вообще растёт всё прекрасно. Земля и растения чувствуют, когда к ним с душой.

[Исправлено: serg kost, 08.11.2021 - 00:04]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
82
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 09:04
#71
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Цитата:
serg kost:
Правда, там и участки от 12 до 20 соток.

Ну так это уже ферма, не любители, а профессионалы
Цитата:

Отгрохали трёхэтажный дом с верандой

Сдается мне, что дача у них не основной источник дохода, и что питаются они не на 60000 тысяч.
Пишу про себя. Да с моих двух соток, на нашу семью из двух человек, продуктов мы наберём. Но сам же я и посчитал, что те 80000 тысяч которые я туда вложил, с по́том, я мог бы просто потратить на продукты, закупив всё что нужно осенью. А этим жарким летом - неурожай.
Цитата:
Не все могут, и не все хотят зарабатывать

Ну тогда и на даче они будут только бухать, или вряд-ли что-то выращивать, да у тех кто не хочет работать и дачи-то нет. Дачу имеют трудоголики...или она их
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7884
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 09:11
#72
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Цитата:
Alehander:
Утверждать обратное самообман и попытка обмануть других.

Как и бить себя тяпкой в грудь, что работа на земле не выгодна экономически...
Прям все тысячи дачников дураки, а я один с 2-мя сотками такой умный. ;-)
Ежегодные вложения в 4-6 сотки с разумным подходом окупают себя с лихвой... даже спорить не охота.
Просто надо любить это дело, а не искать причины.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
499
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 08.11.21 - 10:56
#73
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Дача не нужна тем, кто хорошо зарабатывает. Если только для отдыха, о чём я и писал.

Дача не нужна тем, у которых лень вперёд них родилась. Или у кого руки не из того места.

Но многим она нужна по разным причинам. Это занятие и стимул для жизни у стариков-родителей, и отдых от основной работы с шашлыками и посиделками с друзьями, и радость от выращенного собственными руками.
Люди разные. Не всем нужно много денег, или валяться на диване. И это хорошо.
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