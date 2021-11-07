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≡ "Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42779
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 07.11.21 - 20:09
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В эти выходные дни полиция начала отравлять на штрафстоянку автомобили, снятые с учета в России, что и вызвало возмущение собравшихся. На площади перед горакиматом автомобилистов уже ждали около десятка сотрудников полиции.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1392
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 08:57
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Хитрожопость им мешает. Думали, что умнее других. Не пролезло.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
248
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 09:03
#16
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Вопрос логичный ведь, если армянские так зарегистрировали здесь, владельцы российский спрашивают - почему наши авто так же нельзя? Ну вот не заплатили они грабительский утилизационный сбор непонятно в карман к кому идущий, и что теперь? Лишить их имущества? Получается, государство, с одной стороны, обирает граждан этим побором, кто-то наживается, с другой стороны, десятилетие бездействует, не принимает никаких мер к запрещению эксплуатации незарегистрированных нигде авто, когда их оказалось по стране почти сто тысяч, начали карательную акцию... Дурно пахнет это всё.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14010
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 09:24
#17
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а что людям делать, если ни
одного салона BMW, MB в городе нет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10715
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 09:43
#18
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Че вы все так убиваитесь по этим автомобилям? Я когда продал свой, стал самым счастливым человеком на планете. Брат тоже как и многие пригнал этот российский учет . Звонит, Виталя помоги с коробкой чет гремит, шумит. Я ему иди в...у Я пешком стал ходить не для того что б вам коробки ремонтировать. По набрали гробовозки и теперь мучаитесь . Звони когда в степи решиш её зжечь, вот на это шоу Я с удовольствием приеду
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14010
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 09:47
#19
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Цитата:
Vit:
. Звонит, Виталя помоги с коробкой чет гремит, шумит. Я ему иди в..


отказал брату. помочь. да уж.
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П
* Попутчик
(Пользователи)
Регистрация:
07.11.21
Сообщений:
2
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 09:58
#20
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