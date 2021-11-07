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≡ "Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42779
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 07.11.21 - 20:09
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В эти выходные дни полиция начала отравлять на штрафстоянку автомобили, снятые с учета в России, что и вызвало возмущение собравшихся. На площади перед горакиматом автомобилистов уже ждали около десятка сотрудников полиции.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
95
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 20:09
#1
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Как дети малые. Ни "армяне, ни "россияне" не знали, что возникнут проблемы. Ложь. Всё дело в цене авто. Каждый хочет выгодать при покупке авто и идёт на определённые риски. Всё же ездят и ничего. А как прижали и прижали законно, бегут качать права. У нас уже российских авто стало больше казахских. Даже дело не в этом, а в том, что нарушения сплошь и рядом. Ведь спросить не с кого. Авто не стоит на учёте ни в одной стране. Удобно. А цены на авто всё равно высокие, сколько бы таких авто не ввезли. А мы ведь автомобилестроительная страна)))
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
95
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 20:51
#2
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И ещё. Если случится авария с тяжёлым исходом, не дай Бог, к кому обращаться гаишникам? На деревню дедушке писать? Машина на учёте не стоит, договоров нет. Призраки на дороге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4934
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 21:16
#3
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Нарушают часто, пользуются что нет учета..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10975
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 21:32
#4
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Ну все логично
Если дали поблажку одним
Значит за ними выйдут наглеть и другие
Так Будет и дальше и дальше
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14501
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 22:27
#5
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Цитата:
отменить для нас таможенный сбор и дать нам разрешение поставить наши машины на казахстанский учёт.

За...сь! Пусть государство, которое мы попытались на... ть, лоханется в конечном итоге, вместе с другими автомобилистами!
Извините, нет слов цензурных на эту наглость.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
495
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 22:34
#6
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В основном эти автомобили с проблемами, в залоге под арестом в угоне или вообще снят с учёта и числится утилизированным по этому они и дешёвые.Но вопрос надо решать быть более жёсткими. Дальше так продолжаться так не может
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14501
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 22:46
#7
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Цитата:
Поедатель:
Ни "армяне, ни "россияне" не знали, что возникнут проблемы.

Об этих проблемах трубят уже года два. За это время можно было что-то решить.
Цитата:
Я - мать четверых детей, квартиру мы снимаем. Машина мне нужна, чтобы зарабатывать деньги. У меня была машина с казучетом, но она сгорела. Купить новую «казашку» я позволить себе не могу. Естественно, купила российскую, потому что цена приемлемая.

Ну вот и считайте что машину в аренду взяли.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4018
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 22:48
#8
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Странные ребята, покупают машину по доверенности и все вытекающие проблемы вешают на государство.
Вот где полиция и акиматчики должны свою функцию выполнить и обезопасить народ от незастрахованных владельцев, а они чего то группы собрались создавать.
Есть закон, вот и действуйте.
Знакомого стукнул один такой на "российском учете", оказался не застрахован, теперь через суд по 15 копеек возмещает.
И зачем такой расклад?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4934
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 07.11.21 - 22:59
#9
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У меня племяш уже штук 20 привез сюда таких балалаек, ниче так уходят..
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П
§ Попутчик
(Пользователи)
Регистрация:
07.11.21
Сообщений:
1
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 22:59
#10
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Странно конечно. Мой авто стоит на учёте в челябе. В базе я есть. Подозрение,что на дурняк действует полиция. Кого то путем обмана выдворяют на штрафстоянка. И ,кстати,знакомый гаец с РФ,говорит,что инфу по учёту россияне не дают за рубеж. Инфа к размышлению..
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
495
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 08.11.21 - 07:08
#11
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Цитата:
Попутчик:
Подозрение,что на дурняк действует полиция. Кого то путем обмана выдворяют на штрафстоянка. И ,кстати,знакомый гаец с РФ,говорит,что инфу по учёту россияне не дают за рубеж. Инфа к размышлению


Вот не надо тут ля ля...база РФ есть в ДВД! Когда искали владельца машины с РФ учётом в ДВД за пять сек дали информацию и всю историю авто.Скорее всего сам наверное на проблемной машине с РФ учётом ездишь

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 08.11.2021 - 07:10]
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1188
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 08.11.21 - 07:46
#12
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Там ещё на штрафстоянке разуют, разденут. Мол смена не моя, смена фирмы и т.д. Попадают по полной в общем.
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