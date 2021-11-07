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"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
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