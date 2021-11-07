Отправлено: - 22:27

отменить для нас таможенный сбор и дать нам разрешение поставить наши машины на казахстанский учёт.

Цитата:За...сь! Пусть государство, которое мы попытались на... ть, лоханется в конечном итоге, вместе с другими автомобилистами!Извините, нет слов цензурных на эту наглость.