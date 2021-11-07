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≡ "Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42779
"Государство захватывает наши машины" - Владельцы автомобилей, снятых с учета в России, вышли к акимату Костаная
Отправлено: 07.11.21 - 20:09
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В эти выходные дни полиция начала отравлять на штрафстоянку автомобили, снятые с учета в России, что и вызвало возмущение собравшихся. На площади перед горакиматом автомобилистов уже ждали около десятка сотрудников полиции.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
95
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 20:09
#1
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Как дети малые. Ни "армяне, ни "россияне" не знали, что возникнут проблемы. Ложь. Всё дело в цене авто. Каждый хочет выгодать при покупке авто и идёт на определённые риски. Всё же ездят и ничего. А как прижали и прижали законно, бегут качать права. У нас уже российских авто стало больше казахских. Даже дело не в этом, а в том, что нарушения сплошь и рядом. Ведь спросить не с кого. Авто не стоит на учёте ни в одной стране. Удобно. А цены на авто всё равно высокие, сколько бы таких авто не ввезли. А мы ведь автомобилестроительная страна)))
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
95
Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...
Отправлено: 07.11.21 - 20:51
#2
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И ещё. Если случится авария с тяжёлым исходом, не дай Бог, к кому обращаться гаишникам? На деревню дедушке писать? Машина на учёте не стоит, договоров нет. Призраки на дороге.
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