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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:22
Цитата:
Хм..
Где конкретно лично тебя?
maxsaf:
Тебе М... еще не надоело меня типа многоточиями типа доставать?
Тебе М... еще не надоело меня типа многоточиями типа доставать?
Хм..
Где конкретно лично тебя?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:23
Цитата:
Цитата:
Говорит что комплекс гор..
maxsaf:
Так это еще и комплекс гор? Я не знал
Так это еще и комплекс гор? Я не знал
Цитата:
maxsaf:
Таноми что говорит?
Таноми что говорит?
Говорит что комплекс гор..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8235
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:31
Цитата:
По моему он мазохист его тут все посылают,а он опять нарывается.
Анекдот на эту тему. Разговаривают два педика, Я хотел бы быть футболистом говорит один А почему вопрошает другой,А ты представь вот бегу я с мячом обвожу всех и вратаря трибуны ревут отвосторга передо мною пустые ворота я замахиваюсь бью и... мяч летит выше воротБолельщики в ужасе кричат П....С, а я им кланяюсь, кланяюсь...
Доктор СИЗШ:
На куй здесь сидишь алекс?
На куй здесь сидишь алекс?
По моему он мазохист его тут все посылают,а он опять нарывается.
Анекдот на эту тему. Разговаривают два педика, Я хотел бы быть футболистом говорит один А почему вопрошает другой,А ты представь вот бегу я с мячом обвожу всех и вратаря трибуны ревут отвосторга передо мною пустые ворота я замахиваюсь бью и... мяч летит выше воротБолельщики в ужасе кричат П....С, а я им кланяюсь, кланяюсь...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:35
Цитата:
Так ты все в нацтему хочешь увести, типа те, кто тут остался не чистые...
Я же говорю, ты помншан на нацтеме и чистых х..., ой, украинцах..
maxsaf:
сынок ваш кто по национальности?))
сынок ваш кто по национальности?))
Так ты все в нацтему хочешь увести, типа те, кто тут остался не чистые...
Я же говорю, ты помншан на нацтеме и чистых х..., ой, украинцах..
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 13982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:45
Цитата:
добринцов мазохист?
ничего нового.
его по яйцам бьют, а он говорит
в жасканате по 400.
а говорят один придурок купил в см с 2 тонны сахара. имя этого придурка всем известно.
Добринцофф:
По моему он мазохист
По моему он мазохист
добринцов мазохист?
ничего нового.
его по яйцам бьют, а он говорит
в жасканате по 400.
а говорят один придурок купил в см с 2 тонны сахара. имя этого придурка всем известно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:57
Цитата:
О чём можно говорить с человеком, который не знает истории?! О подключении HD TV?! МАНКУРТ!!!
maxsaf:
О чём можно говорить с человеком, который не знает истории?! О подключении HD TV?! МАНКУРТ!!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:02
Цитата:
Просто интересно, с кем аы ассимилировались и что такое автохоны.Википедия выдает что это животные..
---
Ну а если бы тебя назвали аборигеном, то ты бы меньше обиделся?!
111:
в
в
Просто интересно, с кем аы ассимилировались и что такое автохоны.Википедия выдает что это животные..
---
Ну а если бы тебя назвали аборигеном, то ты бы меньше обиделся?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:06
Цитата:
Да я не обижаюсь на такое..
Тем более меня самого с Ебурга ввезли..
Родители то россияне как были, так официально и остались, с их паспортами.
Просто он как понял на национальность все перевернул, мол зачем смешиватьмя с животными, но кого то ведь подразумевает..
Уже не ваш земляк:
а если бы тебя назвали аборигеном, то ты бы меньше обиделся?!
а если бы тебя назвали аборигеном, то ты бы меньше обиделся?!
Да я не обижаюсь на такое..
Тем более меня самого с Ебурга ввезли..
Родители то россияне как были, так официально и остались, с их паспортами.
Просто он как понял на национальность все перевернул, мол зачем смешиватьмя с животными, но кого то ведь подразумевает..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:21
Цитата:
Интересно, а кто я для местных клоунов?!Потомок украинки, цыгана,мордовки с польскими корнями и русского?!Который родился в Киргизии, и которого привезли в Кустанай в возрасте полутора лет?
111:
Интересно, а кто я для местных клоунов?!Потомок украинки, цыгана,мордовки с польскими корнями и русского?!Который родился в Киргизии, и которого привезли в Кустанай в возрасте полутора лет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:30
Цитата:
Ты наш транзитный пассажир, тебя увы никто не ждал
Ты был транзитный наш вокзал.....
Уже не ваш земляк:
Интересно, а кто я для местных клоунов?!Потомок украинки, цыгана,мордовки с польскими корнями и
Интересно, а кто я для местных клоунов?!Потомок украинки, цыгана,мордовки с польскими корнями и
Ты наш транзитный пассажир, тебя увы никто не ждал
Ты был транзитный наш вокзал.....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 21:01
Муки выбора..
То тот, то этот..
Наконец то выбрал себе нагреватель, тем более до конца акции 10 процентов несколько часов..
То тот, то этот..
Наконец то выбрал себе нагреватель, тем более до конца акции 10 процентов несколько часов..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 21:09
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