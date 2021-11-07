Прогноз на 5 дней
пасмурно+3°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • Ю-ЮЗ, 9.07 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 997 из 997«1...995996997
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:22
#14941
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тебе М... еще не надоело меня типа многоточиями типа доставать?

Хм..
Где конкретно лично тебя?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:23
#14942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так это еще и комплекс гор? Я не знал

Цитата:
maxsaf:
Таноми что говорит?

Говорит что комплекс гор..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8235
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:31
#14943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
На куй здесь сидишь алекс?

По моему он мазохист его тут все посылают,а он опять нарывается.
Анекдот на эту тему. Разговаривают два педика, Я хотел бы быть футболистом говорит один А почему вопрошает другой,А ты представь вот бегу я с мячом обвожу всех и вратаря трибуны ревут отвосторга передо мною пустые ворота я замахиваюсь бью и... мяч летит выше воротБолельщики в ужасе кричат П....С, а я им кланяюсь, кланяюсь...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:35
#14944
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сынок ваш кто по национальности?))

Так ты все в нацтему хочешь увести, типа те, кто тут остался не чистые...
Я же говорю, ты помншан на нацтеме и чистых х..., ой, украинцах..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13982
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:45
#14945
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По моему он мазохист


добринцов мазохист?
ничего нового.
его по яйцам бьют, а он говорит
в жасканате по 400.
а говорят один придурок купил в см с 2 тонны сахара. имя этого придурка всем известно.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 19:57
#14946
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

О чём можно говорить с человеком, который не знает истории?! О подключении HD TV?! МАНКУРТ!!!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:02
#14947
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
в

Просто интересно, с кем аы ассимилировались и что такое автохоны.Википедия выдает что это животные..
---
Ну а если бы тебя назвали аборигеном, то ты бы меньше обиделся?!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:06
#14948
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
а если бы тебя назвали аборигеном, то ты бы меньше обиделся?!

Да я не обижаюсь на такое..
Тем более меня самого с Ебурга ввезли..
Родители то россияне как были, так официально и остались, с их паспортами.
Просто он как понял на национальность все перевернул, мол зачем смешиватьмя с животными, но кого то ведь подразумевает..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:21
#14949
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Интересно, а кто я для местных клоунов?!Потомок украинки, цыгана,мордовки с польскими корнями и русского?!Который родился в Киргизии, и которого привезли в Кустанай в возрасте полутора лет?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 20:30
#14950
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересно, а кто я для местных клоунов?!Потомок украинки, цыгана,мордовки с польскими корнями и

Ты наш транзитный пассажир, тебя увы никто не ждал
Ты был транзитный наш вокзал.....
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 21:01
#14951
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Муки выбора..
То тот, то этот..
Наконец то выбрал себе нагреватель, тем более до конца акции 10 процентов несколько часов..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 21:09
#14952
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня моя мне купила это..
Говорит полезно..



И сказала чтоб не расслаблялся..
Профайл
Страница 997 из 997«1...995996997
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS