Отправлено: - 20:06

Уже не ваш земляк:

а если бы тебя назвали аборигеном, то ты бы меньше обиделся?!

Цитата:Да я не обижаюсь на такое..Тем более меня самого с Ебурга ввезли..Родители то россияне как были, так официально и остались, с их паспортами.Просто он как понял на национальность все перевернул, мол зачем смешиватьмя с животными, но кого то ведь подразумевает..