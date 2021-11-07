Re: "Государство захватывает наши машины" - Владельцы...

Отправлено: - 20:09

Как дети малые. Ни "армяне, ни "россияне" не знали, что возникнут проблемы. Ложь. Всё дело в цене авто. Каждый хочет выгодать при покупке авто и идёт на определённые риски. Всё же ездят и ничего. А как прижали и прижали законно, бегут качать права. У нас уже российских авто стало больше казахских. Даже дело не в этом, а в том, что нарушения сплошь и рядом. Ведь спросить не с кого. Авто не стоит на учёте ни в одной стране. Удобно. А цены на авто всё равно высокие, сколько бы таких авто не ввезли. А мы ведь автомобилестроительная страна)))