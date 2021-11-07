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≡ Отключать электричество в одном из жилых массивов Костаная будут на следующей неделе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42777
Отключать электричество в одном из жилых массивов Костаная будут на следующей неделе
Отправлено: 07.11.21 - 15:56
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В связи с выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП будут производиться отключения электроэнергии. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Инстаграм. Без света в течение рабочего дня останутся дома в жилом массиве Дружба.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
689
Re: Отключать электричество в одном из жилых массивов Костаная...
Отправлено: 07.11.21 - 15:56
#1
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Если честно, не нужна данная информация. Отключат раз и все. А читать постоянно что отключают, открывая и не находя свой адрес, напрягает
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
797
Отключать электричество в одном из жилых массивов Костаная будут на следующей неделе
Отправлено: 07.11.21 - 17:12
#2
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Жителям Дружбы, наверно, все-таки нужна.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
733
Re: Отключать электричество в одном из жилых массивов Костаная...
Отправлено: 07.11.21 - 17:43
#3
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Предлагаю выносить в заголовок, кому будут отключать. А то, действительно, кликбейт получается
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