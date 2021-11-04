Отправлено: - 15:59

Маркс:

Скажите, неужели слон это все съест? — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?

[Исправлено: 111, 04.11.2021 - 16:00]

Цитата:Этих слонов в Костанае выше крыши, но покупают же однако..И дают..Просто ты немного не в теме..