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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8086
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 14:00
#6346
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Ура Ура Ура :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10707
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 14:10
#6347
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Цитата:
drakon:
Че мне запоминать? Как я с папой ходил с флагами по площади. И теперь у меня стресс, мне говорили в детстве что сынок ты должен быть правильным. Уважать старших, беречь маленьких А теперь когда вырос, смотрю на флаги на сайте. Теперь я вижу когда вырос что прав тот кто воравал а не вёл себя правильно)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23194
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 14:18
#6348
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Цитата:
Vit:
Теперь я вижу когда вырос что прав тот кто воравал

Виталик, не воровал, а сейчас - ворует... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23194
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 16:41
#6349
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Погода, резко изменилась.

Град - пошёл... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 17:23
#6350
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Цитата:
Vit:
Теперь я вижу когда вырос что прав тот кто воравал а не вёл себя правильно)


выводы это твое дело конечно.
ты детям своим это говоришь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 17:27
#6351
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Цитата:
drakon:
Погода, резко изменилась.


если ветер дует в спину, не пора ли к магазину.
значит пора поднять за Великий праздник 7 ноября!
у меня это дата еще личная.
не скажу какая, шпики вокруг.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13969
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 17:28
#6352
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Цитата:
Vit:
Про фукали вы праздник.


вы это кто?
ты японец?
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