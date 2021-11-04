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Операция «Чужакам здесь не место»
Операция «Чужакам здесь не место»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42777
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 00:27
Проезд во дворы многоэтажных жилых домов в Костанае все чаще перекрывают, причем не только шлагбаумами, но и бетонными блоками или штырями с надетыми на них покрышками. Для жильцов это средство защиты от нежелательных гостей, лихачей и любителей занять чужое парковочное место. Но как в такой двор заехать автомобилю скорой помощи, например? По следам нашей статьи на эту тему «НГ» выясняла, как ограничить доступ в свой двор, не нарушая законов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13714
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 00:27
Ну все, кое-кого ждет возмездие за шлагбаум
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 00:44
Люди да, неблагодарные..
Завистливые..
[Исправлено: 111, 04.11.2021 - 00:45]
Завистливые..
[Исправлено: 111, 04.11.2021 - 00:45]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 689
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 08:42
В Астане, Алматы в ЖК не заедешь, там шлагбаум.
Если двор сквозной, то надо ставить преграду, а то будут ездить постоянно.
Если двор сквозной, то надо ставить преграду, а то будут ездить постоянно.
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 13:30
Зачем с космоса, я бы и так все подробно нафотографировал бы..
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 13:35
месте его установки проходит граница между государственной территорией, участком, который относится к университету, и землей, принадлежащей кондоминиуму. Законность установки можно выяснить только после"
Там же территория универа огорожена железным высоким забором..
Туда авто, даже если захочет, не въедет..
Там же территория универа огорожена железным высоким забором..
Туда авто, даже если захочет, не въедет..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13969
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 14:16
квартиры в этом Баймагамбетова 162
и квадрате говорят резко подешевели.
никакая служба,ни скорая не может подьехать,
гости тоже ,родня.
склоки между жильцами постоянные по поводу вьезда.
короче сами себе проблемы создали.
и квадрате говорят резко подешевели.
никакая служба,ни скорая не может подьехать,
гости тоже ,родня.
склоки между жильцами постоянные по поводу вьезда.
короче сами себе проблемы создали.
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:39
Цитата:
Это когда за однушку просят 20 лимонов?
Или за квадрат более 400 штук?
Ну а сам по себе 162й, обычная хрущевка ведь, как и 164й например или 158..
Исключение 9ти этажка 162й, ну там только лифт добавлен..
А вот Аль Фараби 85 и Байтурсынова 49, немного подороже..
alex_60:
квадрате говорят резко подешевели.
квадрате говорят резко подешевели.
Это когда за однушку просят 20 лимонов?
Или за квадрат более 400 штук?
Ну а сам по себе 162й, обычная хрущевка ведь, как и 164й например или 158..
Исключение 9ти этажка 162й, ну там только лифт добавлен..
А вот Аль Фараби 85 и Байтурсынова 49, немного подороже..
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:48
Универсальный брелок ,открывающий все шлагбаумы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1635
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:54
Цитата:
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает в день 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
111:
Это когда за однушку просят 20 лимонов?
Это когда за однушку просят 20 лимонов?
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает в день 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:59
Цитата:
Этих слонов в Костанае выше крыши, но покупают же однако..
И дают..
Просто ты немного не в теме..
[Исправлено: 111, 04.11.2021 - 16:00]
Маркс:
Скажите, неужели слон это все съест? — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?
Скажите, неужели слон это все съест? — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?
Этих слонов в Костанае выше крыши, но покупают же однако..
И дают..
Просто ты немного не в теме..
[Исправлено: 111, 04.11.2021 - 16:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10707
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 07.11.21 - 16:05
На руке нет кольца . Значит имею права стихи посещать девушке с красивыми глазами
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу ещё сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 07.11.21 - 16:43
Цитата:
Супер
Vit:
Супер
-
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