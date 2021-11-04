Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 16% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Операция «Чужакам здесь не место»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42777
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 00:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезд во дворы многоэтажных жилых домов в Костанае все чаще перекрывают, причем не только шлагбаумами, но и бетонными блоками или штырями с надетыми на них покрышками. Для жильцов это средство защиты от нежелательных гостей, лихачей и любителей занять чужое парковочное место. Но как в такой двор заехать автомобилю скорой помощи, например? По следам нашей статьи на эту тему «НГ» выясняла, как ограничить доступ в свой двор, не нарушая законов.


Читать статью

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13714
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 00:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, кое-кого ждет возмездие за шлагбаум :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 00:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди да, неблагодарные..
Завистливые..

[Исправлено: 111, 04.11.2021 - 00:45]
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
689
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 08:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане, Алматы в ЖК не заедешь, там шлагбаум.
Если двор сквозной, то надо ставить преграду, а то будут ездить постоянно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 13:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем с космоса, я бы и так все подробно нафотографировал бы..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 13:35
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
месте его установки проходит граница между государственной территорией, участком, который относится к университету, и землей, принадлежащей кондоминиуму. Законность установки можно выяснить только после"

Там же территория универа огорожена железным высоким забором..
Туда авто, даже если захочет, не въедет..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13969
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 14:16
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
квартиры в этом Баймагамбетова 162
и квадрате говорят резко подешевели.
никакая служба,ни скорая не может подьехать,
гости тоже ,родня.
склоки между жильцами постоянные по поводу вьезда.
короче сами себе проблемы создали.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:39
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
квадрате говорят резко подешевели.

Это когда за однушку просят 20 лимонов?
Или за квадрат более 400 штук?
Ну а сам по себе 162й, обычная хрущевка ведь, как и 164й например или 158..
Исключение 9ти этажка 162й, ну там только лифт добавлен..
А вот Аль Фараби 85 и Байтурсынова 49, немного подороже..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4297
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:48
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Универсальный брелок ,открывающий все шлагбаумы.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1635
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:54
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это когда за однушку просят 20 лимонов?

В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает в день 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 04.11.21 - 15:59
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Скажите, неужели слон это все съест? — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?

Этих слонов в Костанае выше крыши, но покупают же однако..
И дают..
Просто ты немного не в теме..

[Исправлено: 111, 04.11.2021 - 16:00]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10707
Re: Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 07.11.21 - 16:05
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

На руке нет кольца . Значит имею права стихи посещать девушке с красивыми глазами

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу ещё сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4297
Операция «Чужакам здесь не место»
Отправлено: 07.11.21 - 16:43
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

;-) :lol: :-x
Супер
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS