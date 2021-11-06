Отправлено: - 01:04

elektron:

Вот только тут что то не сходится. Вот еду я на лексусе и во наушники мне в кредит не дают. Украду да и всё... Тут явно лексус не

[Исправлено: YESNO, 07.11.2021 - 01:09]

Цитата:Может ему нужно до весны переконтоваться как в рассказе О Генри или таким образом его внедряют. Агент под прикрытием, все СМИ растр убили про это.