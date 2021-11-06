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Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42777
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
В Рудном полицейские вынуждены были устроить погоню за 27-летним мужчиной, который открыто похитил дорогие наушники в магазине электроники. Злоумышленнику отказали в кредите на наушники Apple, тогда он просто забрал гаджет и скрылся.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 169
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:48
от того и ведут себя нагло, потому что знают, что если и впаяют пять лет, то все равно выйдет досрочно через полсрока. Это уже очевидно всем. Либо оо очередной амнистии, либо за хорошее поведение.
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 21:57
Вот дебил на лексусе..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4902
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 22:55
Сомневаюсь , что дело доведут до суда. У полиции нет времени на такие пустяки...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8086
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:01
Это всё, что нужно знать об уровне ездиющих на лексусе. Примитивно как то для лексуса.
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 06.11.21 - 23:35
Цитата:
В 90х застряли ? марка авто при чем ?
elektron:
Это всё, что нужно знать об уровне ездиющих на лексусе. Примитивно как то для лексуса.
Это всё, что нужно знать об уровне ездиющих на лексусе. Примитивно как то для лексуса.
В 90х застряли ? марка авто при чем ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8086
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:41
Цитата:
Да нет так всё не причём, иду в шлёпанцах и ролексом на руке, а штаны ну настоящий адидас ещё и магнитофон на плече с песней, "а я иду такая вся, в дольче габана". А тут лексус подъезжает
[Исправлено: elektron, 06.11.2021 - 18:45]
YESNO:
В 90х застряли ? марка авто при чем ?
В 90х застряли ? марка авто при чем ?
Да нет так всё не причём, иду в шлёпанцах и ролексом на руке, а штаны ну настоящий адидас ещё и магнитофон на плече с песней, "а я иду такая вся, в дольче габана". А тут лексус подъезжает
[Исправлено: elektron, 06.11.2021 - 18:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8086
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 06.11.21 - 23:52
Цитата:
Если серьёзно, то конечно не причём. Вот только тут что то не сходится. Вот еду я на лексусе и во наушники мне в кредит не дают. Украду да и всё... Тут явно лексус не по карману . Хотя на наушники думаю всегда поменять можно
YESNO:
марка авто при чем ?
марка авто при чем ?
Если серьёзно, то конечно не причём. Вот только тут что то не сходится. Вот еду я на лексусе и во наушники мне в кредит не дают. Украду да и всё... Тут явно лексус не по карману . Хотя на наушники думаю всегда поменять можно
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 00:02
Цитата:
Это признак Успеха...
YESNO:
марка авто при чем ?
марка авто при чем ?
Это признак Успеха...
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 00:09
Цитата:
Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.
YESNO:
марка авто при чем ?
марка авто при чем ?
Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.
Re: Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на ...
Отправлено: 07.11.21 - 01:02
Цитата:
Хахаха,что то не сходиться.Наушники в кредит или рассрочку. Лексус тоже в кредит? Хорошо хоть не написали что айфон признак успеха
111:
Это признак Успеха
Это признак Успеха
Хахаха,что то не сходиться.Наушники в кредит или рассрочку. Лексус тоже в кредит? Хорошо хоть не написали что айфон признак успеха
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 01:04
Цитата:
Может ему нужно до весны переконтоваться как в рассказе О Генри или таким образом его внедряют. Агент под прикрытием, все СМИ растр убили про это.
[Исправлено: YESNO, 07.11.2021 - 01:09]
elektron:
Вот только тут что то не сходится. Вот еду я на лексусе и во наушники мне в кредит не дают. Украду да и всё... Тут явно лексус не
Вот только тут что то не сходится. Вот еду я на лексусе и во наушники мне в кредит не дают. Украду да и всё... Тут явно лексус не
Может ему нужно до весны переконтоваться как в рассказе О Генри или таким образом его внедряют. Агент под прикрытием, все СМИ растр убили про это.
[Исправлено: YESNO, 07.11.2021 - 01:09]
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 15:52
Цитата:
Но кредит если, то как то же платит, иначе бы забрали..
Лексус на наших дорогах нечто большее, чем просто машина..
Хотя например и тойота с крузаками, ничем не хуже того же 570го лексуса думаю..
YESNO:
Лексус тоже в кредит
Лексус тоже в кредит
Но кредит если, то как то же платит, иначе бы забрали..
Лексус на наших дорогах нечто большее, чем просто машина..
Хотя например и тойота с крузаками, ничем не хуже того же 570го лексуса думаю..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23193
Рудничанин попытался украсть наушники Apple и скрылся на Lexus
Отправлено: 07.11.21 - 15:59
Цитата:
Цитата:
Авто, является - орудием преступления.
И подлежит - конфискации...
YESNO:
В 90х застряли ? марка авто при чем ?
В 90х застряли ? марка авто при чем ?
Цитата:
elektron:
Если серьёзно, то конечно не причём.
Если серьёзно, то конечно не причём.
Авто, является - орудием преступления.
И подлежит - конфискации...
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