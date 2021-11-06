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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42777
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 06.11.21 - 12:06
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Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13965
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 15:03
#45
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я не пойму что здесь барыга хочет сказать.
тележку на складской нагрузил,
ночью разгрузил под покровом ночи,
в тобыле продал.
нет надо на дачников наехать,
какие мол они дурачки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10706
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 15:15
#46
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Цитата:
alex_60:
"Барыга" Порядочный чел. Много раз видно было как использовал свой доход в пользу детей . Незнаю где между вами кошка пробижала . Зря ты так.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 15:35
#47
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Цитата:
Alehander:
Картошки посадили 4 ведра, выкопали 5. Сидим с женой думаем, откуда ещё одно ведро взялось.

Я тоже сперва не понял..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 15:36
#48
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Цитата:
serg kost:
Вино моя

Блин, пробовали вино делать, невкусное какое то..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
492
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 15:57
#49
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Могу рецепт подсказать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4888
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чтоб все так жили
Отправлено: 07.11.21 - 16:00
#50
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Цитата:
serg kost:
Могу рецепт подсказать.

Может наш виногдад не подходил, а сейчас дача в подвешенном состоянии, сфотал на продажу, и что то жаль так стало, но и платить уже неохота..
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