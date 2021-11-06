Отправлено: - 12:06

Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.