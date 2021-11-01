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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:13
#6331
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Цитата:
drakon:
Недели на две. Я бы поработал в нём.Мамография...

И бывшую жену пассажира туда, с третьим размером..
Кто знает, у нас ведь нету такого, а проверить не мешало бы..

[Исправлено: 111, 01.11.2021 - 16:14]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4295
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:47
#6332
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Цитата:
111:
, у нас ведь нету такого

--- Почему нет ? В поликлинике есть.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
277
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:49
#6333
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Врагу не пожелаешь такой работы! Сестра бывшей жены нашла своего мужа, с которым была в разводе, и забеременела от него. Врач сказала, что опухоль небольшая, и ребенок сможет рассосать опухоль. Так оно и случилось, а бывшие супруги разбежались снова!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4295
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 16:51
#6334
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Цитата:
drakon:
Я бы поработал

---- Только Учти , там не только молоденькие будут!! :-P Будут и с ушками спаниеля :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.21 - 19:24
#6335
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Цитата:
Гога:
Почему нет ? В поликлинике есть.

Ну у немцев наверно современное что то там, может больше руками щупают..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.11.21 - 14:24
#6336
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8.00 часов.Температура на улице +4 градуса.
https://d.radikal.ru/d43/2111/fe/b9595d35d76e.jpg
Вот такие облака, сегодня у нас... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.11.21 - 22:06
#6337
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Цитата:
111:
современное что то там, может больше руками щупают..

Да, Марик, вот такой аппарат. У нас.

Да, руками, щупают... :lol: :oops: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.21 - 14:56
#6338
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Цитата:
drakon:
, может больше руками щупают.. Да, Марик, вот такой аппарат. У

Я же говорил, что там что то не так..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.21 - 18:48
#6339
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Во, блинн. На улицу, нельзя - выйти.
Все несут мне старые футбольные мячи.
Спрашивали, Может сетка нужна?
На футбольные ворота... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.21 - 19:51
#6340
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Инвестиции - прут. Прямо... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.21 - 23:59
#6341
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Наши лошади и кони не - боятся.
https://d.radikal.ru/d40/2111/e1/af133069c9b3.jpg
У нас их не - едят... :lol: :oops: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 13:21
#6342
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С Праздником, дорогие Товарищи!

Главным Праздником, нашей жизни... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13958
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 13:28
#6343
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Цитата:
drakon:
Главным Праздником, нашей жизни


Ура!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10702
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 13:36
#6344
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Цитата:
drakon:
Про фукали вы праздник. Теперь нас приглашают на день независимости.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.21 - 13:57
#6345
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Цитата:
Vit:
Про фукали вы праздник.

https://d.radikal.ru/d05/2111/9d/8fab0209c2ea.jpg
Запомните ЭТО, все. Независимые... :lol: :oops: :-P
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