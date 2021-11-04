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≡ «Я могу следить, но будет ли толк...»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42776
«Я могу следить, но будет ли толк...»
Отправлено: 04.11.21 - 08:59
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Гражданский активист Ильяс САМУРАТОВ несколько лет пытается заставить власти и департамент полиции навести порядок в организации движения на дорогах областного центра. Он считает, что многие ДТП и пробки - это лишь следствие нарушений, которые не хотят исправлять госорганы. Самуратов требует заделать ямы на дорогах, привести к нормам «лежачих полицейских» и некоторые дорожные знаки. Ответственные чиновники не спешат выполнять эти работы. Почему?


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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
688
«Я могу следить, но будет ли толк...»
Отправлено: 04.11.21 - 08:59
#1
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Нужно для начала установить знаки искусственной неровности. Затем поставить конструкции, такие же как в сторону гор. пляжа. А то появляется без предупреждения неровность.
Тротуары ужасные, плитка в центре разрушенная, даже упомянутой аптеки 59. Чуть дальше по Баймагамбетова, возле парка тоже самое, на центр. рынке.
Высокие бортики бордюров в центре, да и по всему городу. Не проехать по тротуару. Велополос вообще нет по крайней правой полосе как в г. Алматы, чтобы комфортно ехать.

[Исправлено: arman_kst, 04.11.2021 - 09:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4864
Re: «Я могу следить, но будет ли толк...»
Отправлено: 04.11.21 - 13:50
#2
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Хорошо что времени много, что хочу то и делаю..
И главное деньги позволяют заниматься своеобразным хобби..
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
116
Re: «Я могу следить, но будет ли толк...»
Отправлено: 04.11.21 - 15:40
#3
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Цитата:
Я больше не хочу заниматься каждой ямой. Поэтому «Наша Газета» - это последняя инстанция, куда я обращаюсь. Если предприятия не будут штрафовать, а полицейских не заставят выписывать эти штрафы, то смысла в моих действиях нет... Сидят люди, получают зарплату из бюджета, а в ответ не только ничего не делают

Ильяс не прекращайте свою активность! Наоборот - постарайтесь также "жечь напалмом" иммитаторов и бездельников из госорганов и частных подрядчиков и собирайте вокруг себя таких же неравнодушных горожан!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10702
Re: «Я могу следить, но будет ли толк...»
Отправлено: 07.11.21 - 13:25
#4
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Цитата:
Хозяин:

Что он вам плохого сделал? Ильяс не слушай такие коменты . Меня тоже папа и мама выростила честным. И че? Теперь приходится работать с утра до ночи . Мой тебе совет, памятник как гражданскому активисту не поставят, а кушать детям всегда хочется . Жить в стае, значит нужно и по волчи воровать Потому что потом очень сложно красть 20 теньге когда не привык к этому )
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