Отправлено: - 15:40

Я больше не хочу заниматься каждой ямой. Поэтому «Наша Газета» - это последняя инстанция, куда я обращаюсь. Если предприятия не будут штрафовать, а полицейских не заставят выписывать эти штрафы, то смысла в моих действиях нет... Сидят люди, получают зарплату из бюджета, а в ответ не только ничего не делают

Цитата:Ильяс не прекращайте свою активность! Наоборот - постарайтесь также "жечь напалмом" иммитаторов и бездельников из госорганов и частных подрядчиков и собирайте вокруг себя таких же неравнодушных горожан!