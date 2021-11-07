Отправлено: - 10:20

таноми52:

С целью найти хоть какой-то компромат и вывалить его, обсосав, на форум!

Цитата:Подытожим, что он накопал на меня. Что я живу у черта на куличках. О чем я сам ни раз говорил, и считаю это преимуществом. Что моя жена не главный финансист, а всего лишь воспитатель и педагог. Ну тут без коментариев. Нашел что у меня сын, о котором я рассказывал, что учится в университете, факультет биологии. Ну да, тоже не бастык, как и я. Зато не будет стыдно, как за ваших бастыков, которые гуськом друг за другом на нары шагают. Какой компромат Абайка на меня накопал? Что у нас тут дороги не очень? Так я обьяснил почему. Или все таки с другой целью меня ищет? Не знаю. Я никого не ищу.