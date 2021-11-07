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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:53
Цитата:
Лайк за изысканность ответа!
А в конце ещё надо сделать реверанс!
Гога:
Просто на хамство надо отвечать культурно и вежливо , чтобы ещё больше подчеркнуть невоспитанность визави
Просто на хамство надо отвечать культурно и вежливо , чтобы ещё больше подчеркнуть невоспитанность визави
Лайк за изысканность ответа!
А в конце ещё надо сделать реверанс!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:56
Резюме: Это существо,не знающее никаких границ, даже Макса с его железными нервами вывело из себя!
a
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:17
что сказать.
то что абайка95 в грязных сапогах
шастает там где его не звали,
в этом ничего нового,
шпик он и в африке шпик, а вот то что 111 в рассуждениях о зоофилии чувствует себя как рыба в воде, это да, неожиданно.
[Исправлено: alex_60, 07.11.2021 - 10:22]
то что абайка95 в грязных сапогах
шастает там где его не звали,
в этом ничего нового,
шпик он и в африке шпик, а вот то что 111 в рассуждениях о зоофилии чувствует себя как рыба в воде, это да, неожиданно.
[Исправлено: alex_60, 07.11.2021 - 10:22]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:20
Цитата:
Подытожим, что он накопал на меня. Что я живу у черта на куличках. О чем я сам ни раз говорил, и считаю это преимуществом. Что моя жена не главный финансист, а всего лишь воспитатель и педагог. Ну тут без коментариев. Нашел что у меня сын, о котором я рассказывал, что учится в университете, факультет биологии. Ну да, тоже не бастык, как и я. Зато не будет стыдно, как за ваших бастыков, которые гуськом друг за другом на нары шагают. Какой компромат Абайка на меня накопал? Что у нас тут дороги не очень? Так я обьяснил почему. Или все таки с другой целью меня ищет? Не знаю. Я никого не ищу.
таноми52:
С целью найти хоть какой-то компромат и вывалить его, обсосав, на форум!
С целью найти хоть какой-то компромат и вывалить его, обсосав, на форум!
Подытожим, что он накопал на меня. Что я живу у черта на куличках. О чем я сам ни раз говорил, и считаю это преимуществом. Что моя жена не главный финансист, а всего лишь воспитатель и педагог. Ну тут без коментариев. Нашел что у меня сын, о котором я рассказывал, что учится в университете, факультет биологии. Ну да, тоже не бастык, как и я. Зато не будет стыдно, как за ваших бастыков, которые гуськом друг за другом на нары шагают. Какой компромат Абайка на меня накопал? Что у нас тут дороги не очень? Так я обьяснил почему. Или все таки с другой целью меня ищет? Не знаю. Я никого не ищу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:23
Цитата:
Да это вообще уже клиника, я даже не отвечаю на большую часть его вопросов. Все равно не поймет.
alex_60:
а вот то что 111 в рассуждениях о зоофилии чувствует себя как рыба в воде, это да, неожиданно.
а вот то что 111 в рассуждениях о зоофилии чувствует себя как рыба в воде, это да, неожиданно.
Да это вообще уже клиника, я даже не отвечаю на большую часть его вопросов. Все равно не поймет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13957
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:28
Цитата:
Медальный зачет чемпионата мира по боксу-2021:
1. Куба — 3-0-2
2. Казахстан — 2-2-1
3. США — 2-2-0
4. Япония — 2-0-0
5. Россия — 1-2-2
6. Азербайджан — 1-0-2
6. Франция — 1-0-2
8. Украина — 1-0-0
9. Таиланд — 0-1-2
10. Беларусь — 0-1-1
10. Узбекистан — 0-1-1
10. Армения — 0-1-1
10. Италия — 0-1-1
Гога:
Второе место в общем зачёте у сборной Казахстана (2 золота, 2 серебра и 1 бронза), топ-3 замкнули американцы (2 золота и 2 серебра). ---- Это про бокс.
Второе место в общем зачёте у сборной Казахстана (2 золота, 2 серебра и 1 бронза), топ-3 замкнули американцы (2 золота и 2 серебра). ---- Это про бокс.
Медальный зачет чемпионата мира по боксу-2021:
1. Куба — 3-0-2
2. Казахстан — 2-2-1
3. США — 2-2-0
4. Япония — 2-0-0
5. Россия — 1-2-2
6. Азербайджан — 1-0-2
6. Франция — 1-0-2
8. Украина — 1-0-0
9. Таиланд — 0-1-2
10. Беларусь — 0-1-1
10. Узбекистан — 0-1-1
10. Армения — 0-1-1
10. Италия — 0-1-1
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:28
Цитата:
maxsaf:Остынь Накопал на тебя он , значит ты ему просто нравишся. Зачем так близко к сердцу принмать. Ты просто интересный собеседник интересная судьба. И все.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:33
Цитата:
Так спросил бы - я бы ответил. Про дороги меня уже кто-то спрашивал. Немцам они кажутся ужасными после автобанов. Мне кажутся прекрасными, после поездки Кустанай-Аркалык-Амангельды.
И если уж обьективно, то я не типа в Заречном, а скорее как типа в Диевке живу, если именно брать расстояние от крупного города.
Vit:
Остынь Накопал на тебя он , значит ты ему просто нравишся. Зачем так близко к сердцу принмать. Ты просто интересный собеседник интересная судьба. И все.
Остынь Накопал на тебя он , значит ты ему просто нравишся. Зачем так близко к сердцу принмать. Ты просто интересный собеседник интересная судьба. И все.
Так спросил бы - я бы ответил. Про дороги меня уже кто-то спрашивал. Немцам они кажутся ужасными после автобанов. Мне кажутся прекрасными, после поездки Кустанай-Аркалык-Амангельды.
И если уж обьективно, то я не типа в Заречном, а скорее как типа в Диевке живу, если именно брать расстояние от крупного города.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:36
Цитата:
Серый волк ему больше нравится, чем я, там абайка больше компромата нарыл ))
Vit:
Накопал на тебя он , значит ты ему просто нравишся
Накопал на тебя он , значит ты ему просто нравишся
Серый волк ему больше нравится, чем я, там абайка больше компромата нарыл ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:39
Цитата:
Витал, как будет время, глянь ты тоже через гугл стрит вью, например частный сектор в городе Калгари. Потом скажи, как тебе. На поиски моего дома время не трать - я сегодня проверил, гугл не проезжал еще. Есть снимки со спутника, видно мой дом и сад. Но с дороги нет пока у гугла моих картинок.
[Исправлено: maxsaf, 07.11.2021 - 10:41]
Vit:
Остынь Накопал на тебя
Остынь Накопал на тебя
Витал, как будет время, глянь ты тоже через гугл стрит вью, например частный сектор в городе Калгари. Потом скажи, как тебе. На поиски моего дома время не трать - я сегодня проверил, гугл не проезжал еще. Есть снимки со спутника, видно мой дом и сад. Но с дороги нет пока у гугла моих картинок.
[Исправлено: maxsaf, 07.11.2021 - 10:41]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:43
Цитата:
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "автохон" и словом "зоофил"
---
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "украинец" и словом "хохол"
maxsaf:
е
е
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "автохон" и словом "зоофил"
---
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "украинец" и словом "хохол"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 10:59
Цитата:
Резюме: Это существо,не знающее никаких границ, даже Макса с его железными нервами вывело из себя!
---
Да ладно?!"У меня стальные нервы! Или нервов вовсе нет!" А Максу просто повод нужен был, чтобы снова нудить на энное количество страниц. А животное поступило хитро - накинуло на вентилятор говнеца и сбежало. А хохол "с железными нервам" был только рад раздуть всю эту вонь. Я даже не удивлюсь, если они между собой в личке списались и договорились провести весь этот спектакль. Всего можно ожидать в этом серпентарии.
таноми52:
Резюме: Это существо,не знающее никаких границ, даже Макса с его железными нервами вывело из себя!
---
Да ладно?!"У меня стальные нервы! Или нервов вовсе нет!" А Максу просто повод нужен был, чтобы снова нудить на энное количество страниц. А животное поступило хитро - накинуло на вентилятор говнеца и сбежало. А хохол "с железными нервам" был только рад раздуть всю эту вонь. Я даже не удивлюсь, если они между собой в личке списались и договорились провести весь этот спектакль. Всего можно ожидать в этом серпентарии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 11:03
Цитата:
Ну вы же как то умудряетесь раз для вас украинцы - хохлы
Уже не ваш земляк:
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "украинец" и словом "хохол"
Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "украинец" и словом "хохол"
Ну вы же как то умудряетесь раз для вас украинцы - хохлы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 11:04
Цитата:
Подтверждаю) я бы так жить не смог - у меня бы нервы сдали
Уже не ваш земляк:
У меня стальные нервы!
У меня стальные нервы!
Подтверждаю) я бы так жить не смог - у меня бы нервы сдали
s
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 11:06
У меня оба деда не дожили до Победы.
Один погиб в 1944-м в Литве.
Второго не брали на фронт и по возрасту, и по росту (205 см). Умер тоже в 1944-м, надорвавшись на работе.
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