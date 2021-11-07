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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 991 из 992«1...989990991992»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 01:59
#14851
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Цитата:
maxsaf:
Это я знаю. Родителей обнять.

Я ваших могу а вы моих нет
В этом ли тоталитаризм??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:10
#14852
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Цитата:
maxsaf:
поразмышляйте немного

--Над чем ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:18
#14853
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Цитата:
abaika95:
Ты то тут причем кубаноид?))))

--_ Добро . В таком случае позвольте вас лично называть остатком от пня ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13704
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:25
#14854
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Цитата:
Гога:
В таком случае позвольте вас лично называть остатком от пня

А если не позволит - разве вам не пофиг? Ну вы понимаете, на че я намекаю ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:30
#14855
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Цитата:
maxsaf:

---Просто на хамство надо отвечать культурно и вежливо , чтобы ещё больше подчеркнуть невоспитанность визави.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 02:32
#14856
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Цитата:
maxsaf:
не пофиг

--- Ещё как пофиг.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13704
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 03:17
#14857
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Цитата:
abaika95:
Я ваших могу а вы моих нет

Я прекрасно отдавал себе отчет, взвесил все ЗА и ПРОТИВ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 03:30
#14858
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Второе место в общем зачёте у сборной Казахстана (2 золота, 2 серебра и 1 бронза), топ-3 замкнули американцы (2 золота и 2 серебра). ---- Это про бокс.

[Исправлено: Гога, 07.11.2021 - 00:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13704
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 07:30
#14859
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Цитата:
abaika95:
Нет Он адекватен Как и ты

Ни один адекватный не поставит знак равенства между словом "автохон" и словом "зоофил" 8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:05
#14860
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Цитата:
maxsaf:
abaika95: Тогда почему ты так агррсевно отреагировал? Я вроде не хамлю

Херасе. Ты уже якобы почти у меня на кухне сидишь, без приглашения. Мне тебе мож еще стол накрыть?


А Вы ждали от этого существа джентльменства, порядочности? От абайки, который бесконечно тычет форумчанам, в качестве "аргументов", их возраст (как доказательство их "скудоумия")? Или Дракону тычет "просрочку"?
Подняли его до своего уровня, получайте!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:11
#14861
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Цитата:
abaika95:
Я хоть и кнбшник


Трижды ха-ха!
Подглядывать -это не твоя профобязанность, а личное пристрастие. С целью найти хоть какой-то компромат и вывалить его, обсосав, на форум!
Уровень Абайки!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:17
#14862
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Цитата:
elektron:
Не ёрничайте, вы прекрасно поняли о чём речь, или?


О чём, ВЫ, Эл?
В этом вся суть абайки!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:26
#14863
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Цитата:
111:
Автохто́н (от др.-греч. αὐτόχθων «местный, коренной») — «автохтонные виды» (роды, семейства) животных То нсть ты назвал всех оставшихся животными


От абайки научились передёргивать?
А почему не зациклились на этом определении:"Автохто́н (др.-греч. αὐτός «сам» + χθών «земля») — комплекс горных пород, залегающий под поверхностью надвига..."
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:32
#14864
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Цитата:
abaika95:
111: Да, понимаю, что он тоже ассимилирован с автохонами..

Нормальный мужик он


"Правда в том, что я никогда
Не верила в твою брехню,
Когда ты хвалил меня...
Малыш, малыш, пока-пока..."Lana Del Rey
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.11.21 - 09:45
#14865
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Цитата:
abaika95:
Максим нормальный мужик Я бы даже с ним посидел пива попил Много общего для разговора Только его иногда несёт Я немогу уловить по какой причине Это меня бесит


Особенно смешно:" Я не могу уловить по какой причине"
И это психолог?
Однозначно: диплом купил (если он у него действительно есть!)
"Малыш, малыш, пока-пока...":lol:
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